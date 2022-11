OnePlus anticipa il Black Friday con alcuni sconti flash sul suo store ufficiale. Fino al prossimo 18 di novembre, infatti, sarà possibile acquistare alcuni accessori della gamma OnePlus a prezzo scontato rispetto al listino. Queste promozioni possono rappresentare l’occasione giusta per “giocare d’anticipo” e assicurarsi un dispositivo ad un ottimo prezzo prima ancora che il periodo di Black Friday prenda il via.

Anticipiamo, infatti, che le offerte del Black Friday dello store di OnePlus partiranno proprio il 18 di novembre e si estenderanno su tutta la gamma di smartphone del brand. Vediamo, però, quali sono i prodotti attualmente in sconto flash sullo store e tutti i dettagli sulle nuove offerte OnePlus:

OnePlus anticipa il Black Friday: sconto flash per alcuni accessori

C’è tempo fino alle 9 del prossimo 18 di novembre per sfruttare alcuni “flash sale” sullo store di OnePlus che vanno ad anticipare la partenza delle offerte del Black Friday dello store. Gli sconti flash riguardano gli accessori della gamma OnePlus mentre le offerte del Black Friday si concentreranno sugli smartphone. È possibile, quindi, giocare d’anticipo, acquistando subito l’accessorio desiderato e, dal 18 novembre, sfruttare una delle offerte del Black Friday per gli smartphone.

Tra i prodotti in offerta oggi segnaliamo la possibilità di acquistare le OnePlus Buds Pro al prezzo scontato di 109 euro invece che 149 euro, con uno sconto di 40 euro sul listino. Lo sconto riguarda le versioni Matte Black e Glossy White delle cuffie true wireless di casa OnePlus. C’è poi la possibilità di acquistare a prezzo scontato le OnePlus Buds Z2 che vengono proposte al prezzo di 69 euro invece che 99 euro. In questo caso, lo sconto vale per le colorazioni Pearl White e Obsidian Black.

Da segnalare anche una promozione dedicata alle OnePlus Nord Buds che costano 34,99 euro invece di 49 euro nella sola variante Black Slate. Da notare, infine, la possibilità di acquistare le OnePlus Type-C Bullets Earphones Bullets Black al prezzo scontato di 14,95 euro invece che 24,95 euro. Per sfruttare le offerte proposte è possibile seguire i link riportati qui di seguito:

A completare le promozioni dello store di OnePlus in attesa del Black Friday c’è un’ulteriore iniziativa. Raggiungendo la pagina promozionale qui di sotto, infatti, è possibile registrarsi per ottenere un coupon che garantirà fino al 30% di sconto durante il periodo del Black Friday che, come evidenziato in precedenza, prenderà il via il prossimo 18 di novembre.

>> Richiedi il coupon per il 30% di sconto sullo store OnePlus <<

