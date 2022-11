Una delle misure utilizzate per valutare la forma fisica è l’indice di massa corporea, tuttavia la BIA (Analisi dell’impedenza bioelettrica) è una metrica molto migliore.

In precedenza quest’ultima era prerogativa di cliniche e palestre, ma ora può essere misurata direttamente dal proprio polso se si indossa uno smartwatch Samsung Galaxy Watch4 o Galaxy Watch5.

Un team formato da ricercatori della Louisiana State University, del Pennington Biomedical Research Center e del Cancer Center dell’Università delle Hawaii ha condotto uno studio per determinare l’accuratezza della misurazione della composizione corporea su Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch5 e il suo impatto sugli utenti che utilizzano la funzionalità.

Le letture BIA di Samsung Galaxy Watch4 e Watch 5 sono paragonabili alle misurazioni cliniche

Le letture effettuate su un campione di 109 volontari che indossavano Galaxy Watch4, di cui 75 hanno completato il test, sono state confrontate con le misurazioni cliniche utilizzando una scansione DXA (energy X-ray absorptiometry) e un’analisi duplicata dell’impedenza bioelettrica ottapolare a livello di laboratorio medico.

Le misurazioni BIA su Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch5 avevano una correlazione di circa il 97% e il 98% con i risultati dei due metodi di riferimento che utilizzavano misurazioni di laboratorio, quindi le letture BIA fornite dagli smartwatch della serie Galaxy Watch4 e Galaxy Watch 5 sono più che accurate.

Lo studio ha inoltre portato alla luce che avere accesso a queste misurazioni direttamente dal polso ha aiutato le persone ad incrementare le loro attività fisiche.

Per una maggiore accuratezza nell’analisi dell’impedenza bioelettrica, Samsung consiglia di effettuare le misurazioni alla stessa ora del giorno, a stomaco vuoto, dopo essere andati in bagno, quando non si hanno le mestruazioni, prima di fare esercizio fisico e dopo aver rimosso oggetti metallici dal proprio corpo.

