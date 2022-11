Wallcandy è un’applicazione che permette di personalizzare il proprio smartphone Android con oltre 10.000 sfondi unici organizzati in raccolte di varie categorie.

La maggior parte degli sfondi sono opere d’arte uniche create da artisti digitali di grande talento, piuttosto che comuni foto di auto, montagne, fiori, animali, ecc.

Non è nemmeno necessario creare manualmente una lista di sfondi per cambiarli in automatico, in quanto basta che il dispositivo sia connesso a Internet e Wallcandy troverà uno sfondo unico ogni giorno.

Quasi tutti gli sfondi hanno risoluzioni molto elevate e in alcuni casi arrivano a 4K, tuttavia le opere d’arte si adatteranno a ogni dispositivo mobile indipendentemente dalle dimensioni dello schermo.

L’app include una ricerca integrata, la modalità scura, la cronologia degli sfondi e molte altre funzionalità. La maggior parte degli sfondi disponibili nell’app sono gratuiti, mentre alcuni richiedono un abbonamento premium.

Wallcandy è disponibile per Android gratuitamente supportata da un annuncio pubblicitario al giorno e da acquisti in-app opzionali necessari per attivare l’abbonamento premium che oltre a mettere a disposizione gli sfondi premium elimina gli annunci.

A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

