Continuano le offerte del Black Friday del Samsung Shop, lo store ufficiale della casa coreana. Fino al prossimo 17 di novembre, infatti, è disponibile una nuova tornata di #BlackFlashSales. Si tratta di una serie di prodotti che vengono proposti con uno sconto speciale ma solo per pochi giorni (da oggi 15 novembre al prossimo 17 novembre come detto in precedenza).

Gli sconti #BlackFlashSales si estendono a tutte le categorie di prodotti presenti sul Samsung Shop ma riguardano esclusivamente una selezione di dispositivi che vengono proposti a prezzo fortemente scontato. Tra le offerte disponibili troviamo diversi smartphone Galaxy di fascia alta come i Galaxy S22. Da notare, inoltre, che con un ordine di almeno 599 euro (anche comprendente più prodotti) si riceverà un voucher da 300 euro per gli acquisti futuri sul Samsung Shop. Ecco i dettagli in merito a questa nuova serie di offerte del Black Friday di Samsung:

Nuove offerte #BlackFlashSales per il Black Friday del Samsung Shop

Questa nuova tornata di #BlackFlashSales vede tra i protagonisti gli smartphone della serie Galaxy S22. In particolare, in offerta troviamo:

Samsung Galaxy S22 256 GB in offerta a 749 euro invece di 929 euro

in offerta a invece di 929 euro Samsung Galaxy S22 Plus 256 GB in offerta a 879 euro invece di 1.129 euro

in offerta a invece di 1.129 euro Samsung Galaxy S22 Ultra 512 GB in offerta a 1.199 euro invece di 1.489 euro

Da segnalare anche altri sconti per gli smartphone Galaxy:

Samsung Galaxy A23 in offerta a 289,90 euro invece di 349,90 euro

in offerta a invece di 349,90 euro Samsung Galaxy A53 in offerta a 399,90 euro invece di 529,90 euro

in offerta a invece di 529,90 euro Samsung Galaxy Z Flip4 256 GB in offerta a 1.059 euro invece di 1.199 euro

in offerta a invece di 1.199 euro Samsung Galaxy Z Fold4 1 TB in offerta a 1.849 euro invece di 2.249 euro

Non ci sono solo smartphone in sconto con la nuova tornata di #BlackFlashSales. Con la nuova serie di offerte, infatti, è possibile acquistare a prezzo scontato anche alcuni Galaxy Watch come il Galaxy Watch5 Pro LTE 45 mm in sconto a 499 euro invece di 549 euro ed il Galaxy Watch4 Classic LTE (46mm) in sconto a 299 euro invece di 449 euro. A prezzo scontato ci sono anche le Galaxy Buds Live proposte a 79 euro invece di 169 euro ed il Galaxy Tab S8 5G in offerta a 749 euro invece di 999 euro.

Come sottolineato in precedenza, su tutti i prodotti in sconto, c’è la possibilità di ricevere un voucher di 300 euro per i futuri acquisti sul Samsung Shop (da completare entro marzo 2023). Basta raggiungere un importo minimo di 599 euro con un ordine che potrà comprendere anche più prodotti. Da segnalare, inoltre, che è possibile optare, per quanto riguarda il pagamento, anche sul finanziamento a tasso zero con prima rata ad aprile 2023 oppure sul pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna o PayPal.

Per scoprire tutte le offerte della nuova tornata dei #BlackFlashSales del Samsung Shop è possibile fare riferimento al link riportato di seguito:

>> Scopri tutte le offerte dei #BlackFlashSales del Samsung Shop <<