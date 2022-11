Uno dei modi in cui OnePlus raccoglie il feedback degli utenti per la sua interfaccia Android OxygenOS è attraverso i forum Open Ears.

Gli eventi Open Ears si sono tenuti in gran parte virtualmente a causa della pandemia, ma ora la società è pronta a renderli accessibili di persona.

OnePlus terrà un evento Open Ears in presenza per migliorare OxygenOS

L’azienda ha annunciato su OnePlus Community che terrà un evento Open Ears in presenza a Londra il 28 novembre al quale potranno partecipare 25 persone per discutere di OxygenOS.

L’evento rappresenta un’occasione per i fan che vogliono dar voce alle proprie opinioni sull’attuale implementazione di OxygenOS e magari fornire qualche idea al team di sviluppo per un aggiornamento del 2023, in modo da contribuire a migliorare il prodotto finale dell’azienda.

Per candidarsi all’evento in presenza basta compilare il relativo modulo di richiesta entro il 16 novembre e attendere l’eventuale accettazione da parte di OnePlus, tuttavia l’evento è riservato a chi risiede nel Regno Unito.

OxygenOS è il nome dell’interfaccia proprietaria sviluppata da OnePlus per personalizzare i suoi dispositivi Android sul mercato occidentale. Inizialmente molto simile ad Android stock, con il tempo ha introdotto un numero sempre maggiore di funzionalità aggiuntive, ritagliandosi la sua fetta di utenti e fan. Per i dispositivi mobili destinati al mercato cinese OnePlus distribuisce la HydrogenOS che presenta alcune differenze.

