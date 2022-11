Negli ultimi mesi uno degli argomenti più caldi è stato quello della crisi energetica e, con la stagione invernale ormai alle porte, il tema diverrà giorno dopo giorno sempre più al centro delle attenzioni dell’opinione pubblica e, a quanto pare, anche Google ha deciso di dedicarsi a questo aspetto.

In particolare, il colosso di Mountain View si vuole assicurare che chiunque, soprattutto chi si trova in più grande difficoltà economica, abbia la possibilità di tenersi informato sulle varie opzioni disponibili per quanto riguarda la bolletta energetica.

Ecco come Google ci dà una mano per il problema energia

Il team di Google è consapevole che in questo momento sono sempre più le persone che si rivolgono al motore di ricerca dell’azienda per porre domande sul risparmio energetico e sulla gestione dei costi e pare che questo trend riguardi un po’ tutti i Paesi del Vecchio Continente, inclusi quelli che secondo il comune sentimento dovrebbero stare meglio (ad esempio il Regno Unito, il Belgio o la Germania).

Ebbene, attraverso un post sul blog ufficiale il team di Google ha annunciato di avere deciso di lanciare una nuova funzione in 29 Paesi e 22 lingue in tutta Europa per consentire alle persone di trovare informazioni pertinenti e attuabili per aiutarle a superare questa crisi e risparmiare energia.

A partire da oggi, quando in Europa sul motore di ricerca di Google si cercheranno informazioni sul tema energetico si visualizzeranno funzionalità dedicate, con informazioni utili e affidabili.

Per esempio, cercando cose come “crisi energetica in Europa” e “prezzo dell’energia” si vedranno notizie, informazioni locali (incluse quelle sull’eventuale assistenza finanziaria disponibile) e azioni consigliate dall’Agenzia internazionale per l’energia per aiutare a risparmiare energia.

Che si tratti di abbassare il riscaldamento o regolare le impostazioni della caldaia, gli utenti avranno la possibilità di vedere subito le informazioni sul risparmio energetico e questi pannelli informativi saranno mostrati in risalto insieme ad altri risultati rilevanti del Web.

Con la speranza che una soluzione alla crisi energetica possa essere trovata in tempi rapidi dall’Unione Europea.