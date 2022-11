Anche Vodafone si prepara a lanciare il suo Black Friday. In questo caso, però, si tratterà di una promozione di lunga durata che, andando oltre il periodo di sconti del Black Friday, arriverà fino al prossimo Natale. L’operatore di telefonia mobile, a partire dal 13 novembre, renderà ancora più vantaggioso l’acquisto a rate di uno smartphone in abbinamento ad un’offerta mobile. Per tutti i clienti che opteranno per un’offerta a rate, infatti, ci saranno Giga illimitati in 4G e 5G senza costi extra per la propria tariffa. Ecco i dettagli:

Vodafone regalerà Giga illimitati ai clienti che acquisteranno smartphone a rate

La promozione in questione, ancora da confermare ufficialmente, prenderà il via il 13 di novembre e si estenderà fino a Natale 2022. Il meccanismo alla base dell’iniziativa è semplice. Tutti i clienti Vodafone con un’offerta mobile già attiva o che sarà attivata durante questo periodo promozionale, infatti, potranno scegliere di acquistare uno smartphone a rate ottenendo, in aggiunta, Giga illimitati gratis per 12 mesi.

Per aderire alla promozione sarà necessario rispettare un unico vincolo. Il canone mensile dell’offerta mobile dovrà essere pari ad almeno 9,99 euro al mese. Da notare, inoltre, che i Giga saranno illimitati con accesso al 5G anche nel caso in cui la tariffa mobile attivata dal cliente non preveda questa possibilità . Naturalmente, non sono previsti vantaggi extra per i clienti che hanno già un’offerta con Giga illimitati.

Per acquistare uno smartphone a rate con Vodafone sarà possibile:

scegliere tra qualsiasi smartphone presente in listino al momento della partenza della promozione

puntare sull’acquisto a rate con il meccanismo Telefono no Problem (addebito delle rate mensili su carta di credito o conto corrente) oppure sul finanziamento Compass

I nuovi clienti potranno attivare la promozione acquistando uno smartphone a rate anche successivamente all’attivazione della propria SIM. In ogni caso, per sfruttare l’offerta sarà necessario recarsi in un negozio Vodafone e verificare costi e modelli disponibili per l’acquisto a rate. Ricordiamo, inoltre, che la rateizzazione è di 24 mesi (con un eventuale anticipo e una rata finale da pagare sono in caso di recesso anticipato) ed è previsto un costo di attivazione iniziale di 9,99 euro o 19,99 euro una tantum, in base all’offerta mobile attiva.

Quali offerte attivare per passare a Vodafone?

La nuova promozione che garantisce Giga illimitati per 12 mesi con l’acquisto di uno smartphone a rate (vale anche per un modello economico, non per forza un top di gamma) è sicuramente interessante e rende il passaggio a Vodafone ancora più conveniente. Attualmente, il listino dell’operatore comprende diverse offerte. Tra queste segnaliamo:

Vodafone Silver : minuti ed SMS illimitati e 200 GB in 4G a 9,99 euro al mese; l’offerta è attivabile solo con portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato

: minuti ed SMS illimitati e 200 GB in 4G a 9,99 euro al mese; l’offerta è attivabile solo con portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato RED Pro: minuti ed SMS illimitati (con minuti illimitati anche verso l’UE) e 50 GB in 4G e 5G a 14,99 euro al mese

minuti ed SMS illimitati (con minuti illimitati anche verso l’UE) e 50 GB in 4G e 5G a 14,99 euro al mese RED Max : minuti ed SMS illimitati (con minuti illimitati anche verso l’UE) e 100 GB in 4G e 5G a 19,99 euro al mese

: minuti ed SMS illimitati (con minuti illimitati anche verso l’UE) e 100 GB in 4G e 5G a 19,99 euro al mese RED Max per Under 25: minuti ed SMS illimitati (con minuti illimitati anche verso l’UE) e 100 GB in 4G e 5G a 9,99 euro al mese

Le offerte RED sono disponibili con portabilità da qualsiasi operatore. Per attivare l’offerta desiderata potete accedere al link qui di sotto e scegliere l’operatore di provenienza. A questo punto, il sistema vi fornirà un elenco delle tariffe attivabili. L’offerta scelta potrà essere attivata direttamente online, con consegna gratuita della SIM. Successivamente il completamento dell’attivazione sarà possibile recarsi in un negozio Vodafone per acquistare lo smartphone a rate desiderato e ottenere Giga illimitati per 12 mesi.

