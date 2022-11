Il Black Friday HONOR è già partito con le prime iniziative, in attesa degli sconti più corposi che partiranno nei prossimi giorni. Sul sito Hihonor sono disponibili le promozioni dell’accesso anticipato al Black Friday su alcuni dei prodotti HONOR più richiesti, come HONOR Magic4 Pro 5G, HONOR Magic4 Lite e HONOR Pad 8, e la possibilità di accaparrarsi un paio di interessanti coupon da sfruttare subito o più avanti.

Le prime offerte del Black Friday HONOR sono disponibili: si può anche vincere coupon fino a 300 euro

Sullo shop ufficiale HONOR è già partito il conto alla rovescia per il Black Friday: secondo il sito le proposte partiranno il 15 novembre 2022, ma fino ad allora si potrà approfittare di alcune altre promozioni. Innanzitutto alcuni prodotti sono già in sconto, alcuni solo fino al 14 novembre o fino a esaurimento scorte. Tra le offerte attualmente attive sul sito possiamo citare:

Il produttore cinese anticipa in parte un tris di sconti che sarà disponibile dal 15 novembre: si tratta di HONOR Magic4 Pro 5G, che sarà proposto a un prezzo tra i 700.90 e i 799,90, del bundle HONOR Magic4 Lite + HONOR Band 6 tra i 200,90 e i 299,90 euro e del notebook HONOR MagicBook 14 tra 400,90 e i 499,90 euro. Sul sito è possibile registrarsi per ricevere una notifica del prezzo scontato quando sarà reso disponibile.

In più, chi si iscrive alla newsletter HONOR ottiene un coupon per uno sconto del 5% da usare su tutti i prodotti e avrà la possibilità di vincere un coupon fino a 300 euro da utilizzare durante il Black Friday. Più precisamente, il 500° iscritto riceverà un coupon da 100 euro, il 1000° un coupon da 200 euro e il 1500° un coupon da 300 euro. I buoni potranno essere utilizzati su spese superiori a rispettivamente 101, 201 e 301 euro sul sito Hihonor tra il 15 novembre e il 15 dicembre 2022.

Per accedere alle suddette offerte del Black Friday anticipato di HONOR e provare a vincere i coupon potete seguire il link qui sotto. Non dimenticate di salvare tra i preferiti le nostre pagine dedicate alle promozioni del venerdì nero, perché stiamo già per entrare nel vivo.

Offerte del Black Friday HONOR

