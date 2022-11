Il Samsung Shop dà il via in anticipo al Black Friday. Con la nuova promozione #BlackSamsung, infatti, acquistare i prodotti disponibili sullo shop conviene di più grazie alla possibilità di ottenere un voucher di 300 euro per ogni acquistato effettuato che rispetta i requisiti della promozione.

Contestualmente, sono partiti gli sconti #BlackFlashSales che garantiscono la possibilità di acquistare alcuni dei prodotti più desiderati della gamma Samsung, a partire dai top di gamma Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 a prezzo ridotto.

Da notare, inoltre, la possibilità di optare per l‘acquisto con finanziamento e prima rata ad aprile 2024. Andiamo con ordine e vediamo tutti i dettagli delle nuove promozioni del Samsung Shop che prendono il via ufficiale nel corso della giornata di oggi.

Samsung dà il via al Black Friday: ecco gli sconti e le promozioni da sfruttare

E’ già clima di Black Friday sul Samsung Shop. Lo store ufficiale della casa coreana, infatti, lancia oggi una serie di promozioni di sicuro interesse. La prima che segnaliamo è #BlackSamsung. Si tratta di un’iniziativa che punta a rendere l’acquisto dei prodotti sul Samsung Shop ancora più conveniente.

Effettuando un ordine di importo pari ad almeno 599 euro entro il prossimo 24 novembre, infatti, si riceverà un voucher da 300 euro da utilizzare per acquistare altri prodotti sullo shop entro il successivo marzo 2023. La promozione è compatibile con tutte le altre offerte in corso, garantendo quindi un ulteriore opportunità di risparmio.

Ci sono poi le offerte speciali #BlackFlashSales che, in questo periodo promozionale, permetteranno di acquistare prodotti a prezzo scontato. Attualmente, in sconto flash ci sono il Galaxy S22 Ultra da 512 GB in sconto a 1.099 euro, il Galaxy Z Fold 4 da 1 TB in offerta a 1.899 euro ed il Galaxy Z Flip4 da 512 GB in offerta a 1.199 euro. Queste promozioni sono valide fino al prossimo 11 novembre e saranno poi sostituite da ulteriori sconti.

Da segnalare anche sconti flash per la gamma Galaxy Watch, sia Galaxy Watch5 che Watch4, e per altri smartphone di casa Samsung come il Galaxy A53 da 256 GB che viene scontato a 399 euro. Le offerte flash sono disponibili anche per la gamma tablet e per altri prodotti Samsung disponibili sullo Shop.

Per un quadro completo delle offerte flash è possibile fare riferimento al link che trovate qui di seguito:

>> Scopri tutte le offerte #BlackFlashSales del Samsung Shop <<

Le promozioni del Samsung Shop non finiscono qui. Fino al prossimo 30 novembre, infatti, è possibile utilizzare il codice sconto GALAXYPREMIUM per ottenere il 20% di sconto su tutte le varianti dei top di gamma di casa Samsung: Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4.

Per sfruttare le offerte vi basta accedere ai link qui di seguito, aggiungere al carrello il dispositivo desiderato e, nell’apposito campo, inserire il codice GALAXYPREMIUM per ottenere lo sconto immediato:

Ricordiamo, infine, che su tutte le offerte del Samsung Shop è possibile sfruttare la consegna gratuita. Per quanto riguarda il pagamento, invece, c’è la possibilità di scegliere per il pagamento in 3 rate senza interessi, con Klarna o PayPal, oppure per il finanziamento a tasso zero con prima rata ad aprile 2023 come alternative al pagamento in un’unica soluzione.

Per tutti gli aggiornamenti sulle offerte di questo intensissimo periodo di promozioni vi rimandiamo alla pagina dedicata al Black Friday 2022.