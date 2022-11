Gmail è uno dei servizi più popolari tra quelli offerti da Google ed è anche uno di quelli che rivestono un ruolo centrale nell’ecosistema del colosso di Mountain View, forte di miliardi di utilizzatori a livello globale.

All’inizio del 2022 il team di sviluppatori di Gmail ha annunciato l’introduzione di una nuova e personalizzabile interfaccia per il popolare client di posta elettronica di Google e nelle scorse ore, attraverso un post sul blog ufficiale, ha reso noto che questa interfaccia è divenuta quella standard.

Gmail non permetterà di tornare alla vecchia interfaccia

In pratica, a partire da questo mese la nuova UI diventerà l’esperienza standard per Gmail, senza alcuna opzione per tornare alla “visualizzazione originale”.

Gli sviluppatori ricordano che con la nuova interfaccia, gli utenti possono ancora modificare il tema di Gmail, il tipo di posta in arrivo e altre opzioni tramite le impostazioni rapide.

Anche la visualizzazione integrata con Gmail, Chat, Spaces e Meet sul lato sinistro della finestra diventerà standard per gli utenti che hanno attivato Chat. Attraverso le impostazioni rapide sarà possibile personalizzare questa nuova interfaccia, in modo da includere le app più importanti (secondo gli sviluppatori questo sistema dovrebbe semplificare il controllo di ciò che è importante per ciascun utente e ridurre la necessità di passare da un’applicazione all’altra o da una scheda all’altra).

Il team di sviluppatori ha reso noto di avere già dato il via al rilascio di queste novità ma potrebbe essere necessario attendere fino a 15 giorni prima che raggiungano effettivamente tutti gli utenti.

Tali modifiche saranno disponibili per tutti gli utenti Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline, Nonprofits, G Suite Basic e Business. Non si applicheranno, invece, agli utenti Google Workspace Essentials.

