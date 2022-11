Tra gli smartwatch più interessanti tra quelli al momento disponibili vi sono senza dubbio anche Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro, per i quali il colosso coreano nelle scorse ore ha lanciato due nuovi cinturini.

Disponibili al momento in Corea del Sud, i nuovi cinturini si chiamano Milanese e Link Bracelet e sono realizzati rispettivamente in acciaio e in titanio.

Due nuovi cinturini per la serie Samsung Galaxy Watch5

A differenza del cinturino in silicone fornito nella confezione di vendita, i due nuovi pensati dal produttore coreano (entrambi sono disponibili sia in nero che in argento) regalano agli smartwatch un aspetto decisamente più lussuoso e possono essere sfruttati per un abbinamento con il look dell’utente.

Il cinturino Milanese ha una struttura a rete, che dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti una traspirazione confortevole e presenta una fibbia magnetica per rendere più semplice il suo utilizzo.

Per quanto riguarda il modello Link Bracelet, può contare su un meccanismo a pulsante che va attaccato allo smartwatch, su un comodo sistema per regolare la sua lunghezza e su una fibbia magnetica simile a quella dell’altro cinturino.

Samsung al momento vende questi due nuovi cinturini in Corea del Sud sia separatamente che in bundle con gli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch5 ed entrambi sono disponibili sia in versione 40 mm che in versione 44 mm.

Allo stato attuale non vi sono informazioni su una possibile commercializzazione di questi due cinturini anche in Europa ma è probabile che prima o poi arriveranno pure da noi. Basta avere un po’ di pazienza.

