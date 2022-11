Samsung è senza dubbio uno dei produttori del mondo Android più attenti alla questione degli aggiornamenti, rilasciando con una certa costanza sia le patch di sicurezza che gli upgrade del sistema operativo sia per gli smartphone e i tablet di punta che per quelli di fascia media e ciò per diversi anni dal loro esordio sul mercato.

Il colosso coreano divide i vari dispositivi in ​​base alla frequenza con cui ricevono gli aggiornamenti di sicurezza: i modelli di punta possono contare su update mensili per almeno due anni prima di passare ad una cadenza trimestrale e quindi semestrale.

Il programma di aggiornamenti di Samsung per i top di gamma

Per quanto riguarda i modelli di punta del colosso coreano, allo stato attuale sono numerosi quelli che rientrano ancora nel gruppo dei dispositivi che li ricevono con frequenza mensile.

In particolare, al momento Samsung programma il rilascio di update ogni mese per i seguenti modelli: Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20 FE, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra e Galaxy S10 Lite.

Potranno fare affidamento su aggiornamenti ogni tre mesi, invece, i possessori di Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S10 5G.

Al momento non vi sono smartphone della serie Galaxy S per i quali è programmato il rilascio di update ogni 6 mesi ma il colosso coreano aggiorna questi elenchi con una certa frequenza.

La maggior parte di questi smartphone riceverà quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza, non male se si considera quello che offre la concorrenza.

