OPPO ha intenzione di “celebrare” il Singles’ Day del prossimo 11 novembre, una festa molto popolare in Cina, con il lancio di un nuovo smartphone: OPPO A58 5G. Si tratta di un dispositivo di fascia medio-bassa che, nel corso dei prossimi mesi, dovrebbe ritagliarsi il suo spazio anche sul mercato europeo. In attesa di maggiori dettagli in merito alla versione “global”, il nuovo OPPO A58 5G è protagonista delle news di oggi con tutte le informazioni relative alle specifiche tecniche, tra cui spicca un SoC MediaTek con supporto al 5G, ed al prezzo. Ecco i dettagli completi:

OPPO A58 5G: lo smartphone giusto per il Singles’ Day?

OPPO avvierà le vendite in Cina del nuovo OPPO A58 5G il prossimo 11 novembre, in occasione del Singles’ Day. Le prime conferme sullo smartphone arrivano dal database di China Telecom. Lo smartphone, come mostrano le prime immagini, presenta un design molto simile all’entry level OPPO A17, in arrivo sul mercato europeo nel corso del mese di novembre. Le specifiche, però, differiscono in vari punti.

Il nuovo dispositivo di casa OPPO, infatti, presenta un display da 6,56 pollici con pannello IPS LCD con risoluzione HD+ e, probabilmente, refresh rate da 60 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troveremo il SoC MediaTek Dimensity 700 che garantirà anche il supporto al 5G. Da segnalare, come da tradizione per il mercato cinese, la presenza di varie combinazioni di RAM e storage fino ad un massimo di 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il nuovo OPPO A58 5Gpotrà contare anche su di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W.

A completare le specifiche tecniche del nuovo smartphone di OPO troveremo una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel ed un sensore secondario da 2 Megapixel per le macro o la profondità di campo (al momento, non sono chiare le finalità di tale sensore). La camera anteriore sarà da 8 Megapixel. Lo smartphone arriverà sul mercato con Android 12.

Queste informazioni smentiscono, almeno in parte, i rumor precedenti che avevano anticipato la presenza di una fotocamera posteriore da 108 Megapixel per il nuovo A58. Staremo a vedere se OPPO ha in programma una seconda variante dello smartphone o se il prototipo con camera da 108 Megapixel arriverà sul mercato con un nome differente.

I prezzi del nuovo smartphone

Il nuovo OPPO A58 5G arriverà sul mercato cinese con prezzi compresi tra 1.399 e 1.799 Yuan che equivalgono a circa 190 euro e 247 euro. Il modello base avrà 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage mentre la versione top potrà contare su 8 GB di RAM e 256 GB di storage. C’è anche una variante intermedia con 8 GB di RAM e 128 GB di storage con un prezzo di circa 220 euro al cambio attuale. Le colorazioni previste sono Starry Sky Black, Tranquil Sea Blue e Breeze Purple. Maggiori dettagli in merito ad un’eventuale commercializzazione europea potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Per il mercato globale, il nuovo A58 potrebbe essere distribuito anche con un nome differente. Ne sapremo di più a breve.

