Nella nostra recensione completa di Samsung Galaxy A53 5G, andata online qualche mese fa, abbiamo visto come quella di Samsung sia una delle migliori soluzioni per la fascia media del mercato. L’unico freno al suo acquisto era indubbiamente il prezzo di listino che partiva da 469 euro, decisamente elevato soprattutto in considerazione del fatto che Samsung Galaxy A52S offriva prestazioni simili a un prezzo molto inferiore.

Samsung Galaxy A53 5G, a questo prezzo è da acquistare subito

Nel tempo però il prezzo ha iniziato a scendere e mai come oggi Samsung Galaxy A53 5G è un acquisto quasi “obbligato” per chi vuole uno smartphone di fascia media. Quattro aggiornamenti Android e cinque anni di patch di sicurezza vi garantiscono un supporto davvero unico nel panorama Android, e la scheda tecnica non è da meno.

Uno schermo AMOLED da 6,5 pollici, un chipset Exynos 1280 affiancato, nel modello in promozione oggi, da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, una scelta equilibrata anche sul fronte dei consumi, rappresentato un’ottima base tecnica per il medio gamma Samsung. Con una batteria da 5.000 mAh è facile raggiungere le sei ore di schermo acceso, arrivando quindi a sera anche nelle giornate più impegnative.

Molto valido anche il comparto fotografico, che può contare su una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 megapixel (f/1.8), ultra grandangolare (FoV 123 gradi) da 12 megapixel (f/2.2) e un paio di sensori da 5 megapixel per macro e ritratti. Le foto sono sempre molto buone, in qualsiasi condizione di luce, più che adeguate al prezzo del dispositivo.

Insomma, un dispositivo da acquistare a occhi chiusi anche in virtù della promozione in atto su eBay, dove potete portarvi a casa Samsung Galaxy A53 5G spendendo solo 276,25 euro, utilizzando il coupon REGALI22 che vi permette di ottenere uno sconto del 15% rispetto al normale prezzo di vendita. Questo si traduce in un risparmio del 40% rispetto al prezzo di listino, davvero parecchio.

Acquista Samsung Galaxy A53 5G a 277 euro