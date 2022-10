No, no, Halloween e dolcetto o scherzetto non c’entrano proprio nulla con ciò che sta accadendo da qualche ora con Instagram, dove un gran numero di utenti sta vedendo il proprio profilo disabilitato a caso e senza alcun motivo valido. Ma vediamo che cosa sta accadendo e perché.

Instagram sospende gli account degli utenti a caso e senza motivo

Da alcune ore stiamo ricevendo una miriade di segnalazioni che indicano tutte la stessa cosa: account Instagram sospeso, così, a caso, senza alcun motivo e senza aver violato alcuna regola. Ed è effettivamente ciò che sta accadendo a tantissimi utenti da un po’ di ore e possiamo confermarlo con assoluta certezza dopo alcune verifiche del caso.

Sono tantissime le segnalazioni che stiamo ricevendo e sono tantissime le segnalazioni sui social riguardanti questa cosa e questo fa capire che il problema è assai diffuso e che quindi non è un qualche cosa di localizzato o personale. Sì, ok, ma perché Instagram sta disabilitando a caso i profili degli utenti, senza che questi abbiano violato alcuna regola?

La risposta è molto semplice: si tratta di un errore. Instagram sta facendo piazza pulita dei profili fake cercando di eliminarne il più possibile e sfortunatamente, non sappiamo perché, ci stanno andando di mezzo anche dei profili reali degli utenti, che così vedono il loro profilo sospeso. Non sappiamo quali siano gli elementi per cui questi profili reali degli utenti vengano riconosciuti come fake e quindi disabilitati da Instagram, fatto sta che sta accadendo, seppur solo per errore, e che sta interessando un numero grande di utenti.

Purtroppo non c’è molto da fare per chi si trova a dover affrontare questo problema e l’unica via da seguire è quella di contestare la decisione, spiegando le proprie motivazioni, attraverso l’apposita funzione messa a disposizione da Instagram nella schermata che viene fuori provando ad accedere all’account sospeso. La speranza però è che Instagram metta le cose a posto al più presto.