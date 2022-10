Tra i futuri progetti di casa Google c’è anche il Pixel Tablet. Si tratta di una parte integrante del programma di Google che mira ad espandere la sua gamma di dispositivi, potenziando l’offerta Pixel e assumendo un ruolo più centrale sul mercato Android, sia tra gli smartphone che tra i tablet e gli smartwatch, come mostra il recente debutto anche del Pixel Watch.

Il nuovo Pixel Tablet debutterà sul mercato nel corso del 2023, probabilmente ad inizio del prossimo anno. Sul progetto circolano già diverse informazioni legate alla scheda tecnica. In queste ore, inoltre, arrivano anche possibili nuove anticipazioni legate al software che giocherà un ruolo chiave per il dispositivo. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul nuovo tablet con Android 13 di casa Google:

Pixel Tablet: Google potrebbe aver mostrato il software in anteprima

Il team di Google Workspace sta lavorando ad una serie di aggiornamenti per le applicazioni della suite di Google per Android, con l’obiettivo di ottimizzare al massimo il funzionamento sui dispositivi di dimensioni più grandi rispetto agli smartphone, come i tablet, anche in vista del debutto sempre più vicino del già citato Pixel Tablet. Per mostrare gli ultimi sviluppi del suo lavoro, il team di Workspace ha rilasciato una serie di GIF che ci mostrano le app in azione.

In queste GIF è possibile dare un’occhiata in anteprima alla nuova versione di Keep e, in particolare, alla sezione che riepiloga gli shortcut da tastiera. La seconda GIF, invece, mostra il drag and drop da due applicazioni (con le finestre caratterizzate da bordi arrotondati) con la possibilità, nel caso in esame, di esportare facilmente una tabella da Sheets.

La parte più interessante di queste GIF non è, però, rappresentata dalle novità in arrivo per le app (che rappresentano una naturale conseguenza del programma di sviluppo di Google per il suo eco-sistema di applicazioni). Le GIF, infatti, potrebbero offrirci una prima anteprima del software del Pixel Tablet. Il dispositivo potrà contare su di un display da 2560 x 1600 pixel.

Il rapporto tra le dimensioni del display del futuro tablet di Google è lo stesso che caratterizza le due GIF diffuse dal team di Google Workspace. Questo collegamento, quindi, è sufficiente per reggere l’ipotesi che le app mostrate stiano girando sul futuro tablet di casa Google. Il Pixel Tablet è oramai alla fine del suo programma di sviluppo ed i primi prototipi dovrebbero già essere ultimati, con il solo software da mettere a punto in vista del debutto programmato, molto probabilmente, per la prima parte del 2023.

Un riepilogo delle specifiche del nuovo tablet

Sul nuovo Pixel Tablet di Google le indiscrezioni non mancano di certo. Come abbiamo visto in precedenza, il tablet dovrebbe presentare un display con risoluzione di 2560 x 1600 pixel. Tale display dvrebbe presentare una diagonale di 10,95 pollici rendendo il dispositivo come una soluzione intermedia tra i tablet compatti e quelli più grandi e vicini al mondo dei notebook. Si tratta di una dimensione che metterà a confronto il nuovo tablet di Google con gli iPad Air di Apple, modello che potrebbe rappresentare il principale rivale del nuovo Pixel Tablet.

Da notare, però, che il tablet non dovrebbe presentare un hardware “top”. Precedenti indiscrezioni avevano anticipato, infatti, la presenza del SoC Google Tensor di prima generazione e non della più recente seconda generazione. Anche la memoria RAM sarà limitata con appena 4 GB a supportare il SoC (ma potrebbe esserci una variante con più RAM in arrivo). Per quanto riguarda il comparto fotografico, il tablet dovrebbe avere un sensore posteriore ripreso dal Pixel 6 oltre che una camera anteriore le cui caratteristche sono tutte da scoprire.

Da segnalare anche la presenza di un sensore di impronte digitali che dpvrebbe essere integrato lungo uno dei bordi laterali del dispositivo, garantendo un sistema di autenticazione e sblocco efficace e sicuro. Da notare che la scocca dovrebbe essere realizzata in alluminio riciclato combinato a nano-ceramica, una soluzione pensata per garantire resistenza, leggerenzza e un caratterei premium al progetto.

Molti aspetti della scheda tecnica del nuovo Pixel Tablet sono ancora non noti, come la capacità della batteria, anche, almeno per grandi linee, il progetto sembra definito.Sul nuovo tablet di Google dovrebbero arrivare ulteriori conferme nel corso delle prossime settimane. Come anticipato in precedenza, il progetto dovrebbe debuttare ad inizio 2023. Staremo a vedere se Google fornirà o meno un’anteprima del suo nuovo tablet sul finire del 2022.

