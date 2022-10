Il listino di offerte Kena Mobile si rinnova con una nuova tariffa che potrebbe rappresentare la scelta giusta per molti utenti. Da poche ore, infatti, è disponibile per l’attivazione online una nuova offerta da 6,99 euro al mese. Si tratta di una nuova proposta “operator attack” che va ad arricchire e completare la gamma di offerte dell’operatore virtuale di TIM. Ecco tutti i dettagli su questa nuova proposta di Kena Mobile:

Kena Mobile lancia una nuova offerta: 130 GB a 6,99 euro al mese ma non per tutti

La nuova proposta di Kena Mobile mette a disposizione minuti illimitati, 500 SMS e 120 GB in 4G (ma fino a 60 Mbps di velocità massima). L’offerta in questione presenta un costo periodico di 6,99 euro al mese con attivazione gratuita. Da notare che anche la spedizione della SIM è gratis.

Per quanto riguarda l’utilizzo in roaming in UE è possibile utilizzare fino a 6 GB per navigare. Come per le altre offerte dell’operatore, anche questa tariffa presenta un prezzo “per sempre” che sottolinea la promessa di Kena Mobile di non andare a modificare il canone mensile delle sue offerte già attive.

La nuova offerta da 6,99 euro al mese di Kena Mobile, esattamente come la versione precedente, non è per tutti. Si tratta, infatti, di una tariffa “operator attack” attivabile solo con portabilità del numero da un operatore selezionato. Sono compatibili con quest’offerta i seguenti operatori:

Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings, Withu

La nuova offerta è disponibile per l’attivazione online, direttamente dal link qui di sotto:

>> Attiva la nuova offerta Kena da 6,99 euro al mese <<

Le altre offerte Kena Mobile: si parte da 5,99 euro al mese

Il listino di offerte di Kena Mobile include diverse altre promozioni a disposizione dei nuovi clienti. Ecco tutte le offerte disponibili in questo momento:

Kena 5,99 : minuti illimitati, 500 SMS e 70 GB in 4G al costo di 5,99 euro al mese; anche quest’offerta è una “operator attack” ed è disponibile solo con portabilità da Iliad e da uno degli operatori virtuali citati in precedenza

: minuti illimitati, 500 SMS e 70 GB in 4G al costo di 5,99 euro al mese; anche quest’offerta è una “operator attack” ed è disponibile solo con portabilità da Iliad e da uno degli operatori virtuali citati in precedenza Kena 7,99: minuti illimitati, 500 SMS e 150 GB in 4G al costo di 7,99 euro al mese con attivazione di 1,99 euro; si tratta di un’altra offerta “operator attack” disponibile per clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali

minuti illimitati, 500 SMS e 150 GB in 4G al costo di 7,99 euro al mese con attivazione di 1,99 euro; si tratta di un’altra offerta “operator attack” disponibile per clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali Kena 7,99 per Nuovi Numeri : minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G al costo di 7,99 euro al mese con attivazione di 6,99 euro; l’offerta è attivabile solo richiedendo un nuovo numero di cellulare

: minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G al costo di 7,99 euro al mese con attivazione di 6,99 euro; l’offerta è attivabile solo richiedendo un nuovo numero di cellulare Kena 9,99 per Nuovi Numeri : minuti illimitati, 1000 SMS e 200 GB in 4G al costo di 9,99 euro al mese; l’offerta è attivabile solo richiedendo un nuovo numero di cellulare

: minuti illimitati, 1000 SMS e 200 GB in 4G al costo di 9,99 euro al mese; l’offerta è attivabile solo richiedendo un nuovo numero di cellulare Kena 11,99: minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G al costo di 11,99 euro al mese; l’offerta è attivabile richiedendo la portabilità del numero da qualsiasi operatore

Tutte le offerte citate prevedono la navigazione in 4G fino a 60 Mbps (la rete è la TIM) con supporto al servizio VoLTE, accessibile da tutti i dispositivi abilitati. Le offerte Kena Mobile possono essere attivate direttamente online, tramite il sito ufficiale dell’operatore linkato qui di seguito:

>> Attiva una delle offerte Kena Mobile <<