In Rete continuano a susseguirsi le indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero le principali caratteristiche degli smartphone della serie Realme 10, device che saranno presto lanciati in via ufficiale.

Nelle scorse ore anche Mukul Sharma ha voluto dare il proprio contributo a questo flusso di rumor, condividendo su Twitter quelle che dovrebbero essere parti delle schede tecniche del modello “base” e della variante “Pro+” (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Le presunte principali caratteristiche di Realme 10 e 10 Pro+

Iniziando da Realme 10, a dire del popolare leaker potrà contare su un display da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), varie versioni per quanto riguarda la RAM (6 GB, 8 GB o 12 GB) e la memoria di archiviazione (64 GB, 128 GB, 256 GB o 512 GB), una fotocamera frontale da 16 megapixel, una doppia fotocamera posteriore (con sensore primario da 108 megapixel e un sensore da 2 megapixel) e una batteria da 4.870 mAh.

Dal punto di vista delle dimensioni, infine, lo smartphone di Realme dovrebbe essere lungo 163,7 mm, largo 74,2 mm e spesso 8,1 mm mentre il suo peso dovrebbe essere di 190 grammi.

Sempre nelle scorse ore è stata pubblicata la seguente immagine di Realme 10, la quale ci mostra la presunta parte posteriore del device, che tuttavia avrebbe una fotocamera principale da 50 megapixel:

Passando a Realme 10 Pro+, lo smartphone dovrebbe poter vantare un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel), varie versioni per quanto riguarda la RAM (6 GB, 8 GB o 12 GB) e la memoria di archiviazione (64 GB, 128 GB, 256 GB o 512 GB), una fotocamera frontale da 16 megapixel, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 108 megapixel e altri due sensori da 8 megapixel e da 2 megapixel) e una batteria da 4.890 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W).

Per quanto riguarda le dimensioni, non ci dovrebbero essere differenze rispetto al modello “base” mentre il peso dovrebbe essere di 172,5 grammi.

Restiamo in attesa di scoprire quando questi smartphone arriveranno in Europa e in quali fasce di prezzo si andranno a posizionare.

