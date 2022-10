Instagram ha da poco pubblicato degli aggiornamenti su come la piattaforma intende proteggere la comunità dagli abusi.

L’obiettivo della società è di rafforzare alcune funzionalità esistenti e introdurne di nuove per proteggere sia i creatori che gli utenti della piattaforma.

L’anno scorso Instagram ha introdotto una funzione che consente non solo di bloccare un utente, ma anche di bloccare tutti i nuovi account che la persona potrebbe creare.

Con il nuovo aggiornamento gli utenti avranno anche la possibilità di bloccare gli account esistenti che una persona potrebbe aver creato in passato.

Instagram aumenta gli sforzi per proteggere sia i creatori che gli utenti

Il social potenzia anche la funzionalità che nasconde automaticamente i contenuti dannosi da una sezione dei commenti dei creatori abilitandola automaticamente, in modo che più creatori possano sperimentarne direttamente l’efficacia. Tuttavia i creatori avranno ancora la possibilità di scegliere se abilitare o disabilitare questa funzionalità.

Instagram sta inoltre espandendo le funzionalità offrendo supporto per le lingue farsi, turco, russo, bengalese, marathi, telugu e tamil, in più la funzione ora verificherà la presenza di parole offensive anche se sono scritte in modo errato e arriverà a proteggere i creatori anche nelle risposte alle storie.

La piattaforma offrirà agli utenti più notifiche su come mantenere la piattaforma uno spazio rispettoso invitando gli utenti a riflettere prima di inviare qualcosa che potrebbe essere offensivo nei commenti o nelle richieste di messaggi e negli Stati Uniti il social inizierà ad aggiungere nuovi termini al servizio che eseguirà lo screening dei messaggi di spam e truffa.

Infine le notifiche nudge verranno estese a nuove lingue per includere arabo, inglese, spagnolo, portoghese, francese e cinese.

