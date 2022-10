L’USB Implementers Forum (USB-IF) ha ufficializzato le specifiche della versione 2.0 di USB4 dopo avere fornito delle anticipazioni all’inizio di quest’anno.

La nuova versione dello standard USB4 promette importanti miglioramenti in termini di prestazioni, con velocità di trasferimento dati bidirezionali fino a 80 Gbps utilizzando quattro corsie.

Cosa offrirà la versione 2.0 di USB4

Questo nuovo standard sarà supportato dai cavi passivi USB4 da 40 Gbps già esistenti, oltre che dai nuovi cavi specifici da 80 Gbps.

Ma oltre ad un’ampiezza di banda bidirezionale di 80 Gbps il nuovo standard potrà vantare una speciale modalità in virtù della quale tre delle quattro corsie potranno trasmettere dati nella stessa direzione e ciò significa che gli utenti potranno beneficiare di una velocità di 120 Gbps in una direzione e di 40 Gbps nell’altra (così come anticipato lo scorso mese).

Tale funzionalità (il cui supporto ad ogni modo è facoltativo) è pensata per casi d’uso specifici, come ad esempio per i display ad altissima risoluzione, in cui ha senso avere molta larghezza di banda in un’unica direzione.

Ed ancora, tra le novità introdotte con USB4 versione 2.0 vi sono miglioramenti ai protocolli relativi a dati (in particolare con Enhanced SuperSpeed USB data tunneling, funzionalità che consente di avere una larghezza di banda fino a 20 Gbps solo per i dati) e display (viene implementato il supporto allo standard DisplayPort 2.1).

La nuova specifica USB supporta anche PCIe 4.0, che dovrebbe migliorare le prestazioni delle schede grafiche esterne sui dispositivi che le supportano.

Oltre alla nuova specifica USB4, ci sono anche nuove versioni delle certificazioni USB Type-C e USB Power Delivery per allinearsi a queste funzionalità appena introdotte.

C’è da tenere presente che molte di queste nuove funzioni sono opzionali e, pertanto, spetterà alle varie aziende decidere se supportarle per i rispettivi prodotti. In sostanza, trovare un accessorio che vanti tutte le novità potrebbe non essere così semplice.