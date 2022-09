La potenza di calcolo sempre più elevata dei processori permette tra le altre cose anche il trasferimento dei dati a velocità via via più elevate, ovviamente a condizione che vi sia l’adeguato supporto hardware e da questo punto di vista l’USB Promoter Group non vuole farsi trovare impreparato e ha già preannunciato importanti novità con USB4.

Nei mesi scorsi, infatti, l’USB Promoter Group ha annunciato che USB4 garantirà un raddoppio della velocità di trasferimento dati supportata, passando da 40 Gbps a 80 Gbps.

USB4 v2 potrebbe arrivare a 120 Gbps

Ebbene, con USB4 v2 l’asticella si potrebbe alzare per andare a toccare vette più elevate: gli utenti potrebbero così arrivare a 120 Gbps sebbene pare che vi sia una “limitazione”.

In attesa che l’USB Promotor Group riveli le specifiche di USB4 v2, lo staff di Angstronomics ha fatto qualche ricerca, scoprendo che probabilmente il nuovo standard aggiungerà il supporto per il trasferimento di dati unidirezionale fino a 120 Gbps.

La nuova tecnologia dovrebbe portare il supporto al protocollo DisplayPort 2.0 di Ultra High Bit Rate (UHBR20), consentendo agli utenti di connettere un PC o un dispositivo mobile a un display 8K (144 Hz) usando un cavo USB4 v2 o una docking station.

Solo che, se si invia un video su una connessione a 120 Gbps, si ridurrà la capacità del dispositivo di ricevere dati ad alta velocità, arrivando a 40 Gbps.

Ciò avviene in quanto il connettore USB Type-C ha due coppie di collegamenti dati ad alta velocità, due per l’invio dei dati e due per la ricezione: USB4 v1 supporta 20 Gbps per corsia, il che significa che è possibile inviare e ricevere fino a 40 Gbps contemporaneamente mentre USB4 v2 lo raddoppierà a 40 Gbps per corsia, per un totale di 80 Gbps di larghezza di banda bidirezionale.

Ma USB supporta anche una configurazione asimmetrica e quindi, invece di 2 collegamenti di trasmissione e 2 di ricezione, è possibile avere 3 collegamenti di trasmissione e 1 solo di ricezione: ciò significa che invece di inviare 80 Gbps in entrambe le direzioni, è possibile inviare 120 Gbps a un display o ad altri dispositivi e ricevere soltanto 40 Gbps.

Per saperne di più non ci resta che attendere qualche settimana: in autunno, infatti, l’USB Promotor Group dovrebbe fornire nuovi dettagli.