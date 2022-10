Samsung svela la nuova iniziativa Welliving. Si tratta di un progetto che punta a sensibilizzare le persone in merito all’importanza del benessere psicofisico con una particolare attenzione alle nuove generazioni. A dare il via all’iniziativa sarà il canale TikTok di Samsung Italia che apre un dibattito sul tema del wellbeing insieme ad esperti e creator. Welliving coinvolge la psicologa Francesca Picozzi ed i creator Andrea Bondelli, Giorgia Colella e Ludovica Olgiati. Secondo Samsung, in questo progetto, la Generazione Z ha un ruolo attivo ed è coautrice e protagonista. Contestualmente all’avvio di Welliving, Samsung ha presentato i dati del nuovo Trend Radar che si è concentrato sul rapporto tra gli italiani e il benessere fisico e mentale, con un focus sul ruolo della tecnologia.

Il nuovo Trend Radar di Samsung: focus sul rapporto tra italiani e benessere e sul ruolo della tecnologia

I dati del nuovo Trend Radar di Samsung si concentrano in particolare sulla Generazione Z e sui Millennial. Il “wellbeing” ad oggi è considerando un argomento trasversale con l’80% degli italiani che ritiene importante occuparsi della salute fisica. Da notare che la percentuale sale all’83% se si prende in considerazione la salute mentale. Per la Generazione Z, però, la salute fisica conta più di quella mentale (91% contro 88%). Situazione diversa per i Millennial che danno più importanza alla salute mentale che a quella fisica (82% contro 76%). Si tratta di sottili differenze che, però, confermano come l’attenzione per il tema del wellbeing sia sempre molto alta.

Per quanto riguarda la salute mentale, le iniziative più importanti, secondo il campione di intervistati, sono la possibilità di ritagliarsi del tempo libero (58%), l’ascolto della musica (56%) e la scelta di dedicare il giusto tempo agli amici (42%) e fare sport (38%). Sia Gen Z (32%) e Millennials (25%) ritengono sia importante prendersi una pausa dallo studio e dal lavoro per defocalizzare la mente e ricaricare le energie. Per la Gen Z, inoltre, c’è grande attenzione all’importanza di ascoltare musica (71%). I Millennial sono più interessati, rispetto alle altre generazioni, alle attività di meditazione (16%).

Passando alla salute fisica, invece, c’è un importante focus sull’alimentazione. Per favorire il proprio benessere si punta ad un ridotto consumo di zuccheri (75%) oltre che a cibi a basso contenuto di grassi (55%) e di sale (52%) per i Millennials e l’utilizzo di prodotti di stagione per la Gen Z (46%). Focus anche sulla tecnologia. Gli elettrodomestici connessi e smart sono utili per migliorare la conservazione di cibi freschi e la cottura con pochi grassi o al vapore. I wearable aiutano nel monitoraggio della salute e del benessere (18%).

La tecnologia è fondamentale per il benessere. Secondo gli intervistati, infatti, ruolo principale della tecnologia è quello di far sentire connesse le persone (43%). Da non sottovalutare, inoltre, il fattore intrattenimento con il 41% dei rispondenti che ritiene la tecnologia un alleato valido per svagarsi. Importante anche il ruolo della musica e degli accessori collegati per il benessere mentale. Gen Z e Millennials considerano (con un gradimento superiore all’80%) la tecnologia come un qualcosa che ha un ruolo strategico.

