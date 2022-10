Microsoft Outlook Lite consente di gestire la posta elettronica, il calendario e i contatti in un’unica applicazione che richiede poche risorse di sistema. L’app supporta gli account personali Outlook.com, Hotmail, Live o MSN e gli account Microsoft Exchange Online.

L’app Outlook Lite occupa solo 5 MB ed è ottimizzata per l’esecuzione rapida in tutti i dispositivi, inclusi quelli con 1 GB di RAM. L’app è rispettosa della batteria e funziona bene anche sulle reti 2G e 3G.

Microsoft Outlook Lite: posta elettronica, calendario e contatti in un’unica app

Il client di Microsoft permette di creare e partecipare alle videochiamate e alle riunioni online con Skype e offre una gestione organizzata della posta e del calendario, con la posta in arrivo evidenziata, la possibilità di organizzare la posta con tag, cartelle e molto altro, visualizzare prima i messaggi più importanti con gesti di scorrimento rapido e filtri intelligenti.

L’organizzatore della posta raggruppa le e-mail e le conversazioni con lo stesso oggetto per agevolare il loro monitoraggio, inoltre l’app mette a disposizione l’organiser del calendario e le risposte suggerite per rispondere rapidamente.

Microsoft Outlook Lite protegge le informazioni dell’utente con una sicurezza offrendo un accesso semplice e sicuro per l’autenticazione e la protezione dell’identità, inoltre include una protezione integrata contro virus, phishing e altre minacce online, mentre il rilevamento della posta indesiderata invia tutte le potenziali minacce nella cartella dedicata.

Microsoft Outlook Lite è disponibile per Android gratuitamente, tuttavia è supportata da acquisti in-app. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.1 o versioni successive.

