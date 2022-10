Così come altri produttori di smartphone, come ad esempio Samsung ed Apple, anche Xiaomi ha una propria piattaforma di servizi di archiviazione delle informazioni, che può essere sfruttata dagli utenti per conservare dati importanti, inclusi i contatti, le foto e le note: stiamo parlando di Xiaomi Cloud.

Tra le funzionalità incluse vi è anche Gallery Sync, grazie alla quale gli utenti hanno la possibilità di sincronizzare foto e video in cloud ma il colosso cinese ha annunciato di avere deciso di mettere fine ad essa.

Xiaomi Cloud Gallery Sync chiude i battenti

Stando a quanto si apprende dal post con cui è stata annunciata tale decisione, la funzione Gallery Sync non sarà più supportata da Xiaomi Cloud da una data non ancora precisata che, ad ogni modo, ricade nel 2022.

Gli utenti che hanno archiviato foto e video sul servizio cloud continueranno ad accedervi tramite Google Foto e a tal proposito pare che Xiaomi stia collaborando con il colosso di Mountain View per supportare la migrazione e il backup dei dati.

Il produttore cinese ci ha tenuto a rassicurare gli utenti che potranno mantenere le foto e i video al sicuro e, a tal fine, offrirà un modo semplice per migrare i contenuti di Gallery Sync esistenti su Google Foto. Inoltre, sarà anche possibile scaricare i dati da Xiaomi Cloud sui propri dispositivi o PC locali.

Stando ai progetti di Xiaomi, le procedure di migrazione verso Google Foto si chiuderanno nel 2023 e le opzioni di download dei dati verranno successivamente rimosse. Tutti i dati esistenti della Galleria salvati su Xiaomi Cloud verranno eliminati definitivamente soltanto in seguito.

Il colosso cinese annullerà tutti gli abbonamenti Xiaomi Cloud e in favore degli utenti verrà emesso un rimborso completo.

Gli utenti potranno comunque continuare a sfruttare le altre funzionalità della piattaforma cloud, come la sincronizzazione e il backup di contatti, messaggi e note.