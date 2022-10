Il team di WhatsApp ha preparato un nuovo aggiornamento della versione beta della sua app di messaggistica per i dispositivi Android. L’update perfeziona ulteriormente gli aggiornamenti di stato che recentemente hanno ricevuto anche le reazioni.

Ecco le novità di WhatsApp Beta 2.22.22.11

La versione 2.22.22.11 di WhatsApp beta ora è in grado di rilevare la presenza di un link all’interno della didascalia degli aggiornamenti di stato.

In precedenza non era possibile aprire un collegamento all’interno della didascalia relativa all’aggiornamento dello stato, poiché in questo caso WhatsApp non li supportava, mentre è ora possibile aprire i link rilevati all’interno della didascalia che rispetto a prima appaiono sottolineati.

Al momento il supporto per i collegamenti all’interno della didascalia degli aggiornamenti di stato è disponibile solo per alcuni beta tester, ma verrà distribuito a più utenti nel corso delle prossime settimane.

Purtroppo questa versione beta dell’app WhatsApp introduce anche un problema con le notifiche, quindi questa volta è preferibile attendere un nuovo aggiornamento con la correzione del bug.

Come ottenere la nuova versione beta dell’app WhatsApp

Se desiderate provare la versione 2.22.22.11 di WhatsApp Beta per Android potete iscrivervi al programma beta attraverso il Google Play Store qui. In alternativa è possibile installare manualmente il file APK della relativa versione che può essere scaricata da APK Mirror qui.

