Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora senza sosta al miglioramento di questo servizio di messaggistica istantanea e tra le tante novità svelate nei mesi scorsi vi è anche WhatsApp Premium, ossia un piano in abbonamento dedicato alle aziende che desiderano poter contare su alcune funzionalità aggiuntive.

Ebbene, negli ultimi giorni il team di WhatsApp ha iniziato a mettere questo abbonamento a disposizione di alcuni utenti beta e ciò sia sua Android che su iOS.

Ecco come funziona WhatsApp Premium

WhatsApp Premium è un piano opzionale, disponibile per alcuni account business, al quale è possibile aderire dalle Impostazioni dell’applicazione (se c’è una nuova sezione chiamata “WhatsApp Premium”, significa che l’account business è idoneo).

In particolare, aderendo a WhatsApp Premium le aziende potranno usufruire di due servizi aggiuntivi:

un link aziendale personalizzato , ossia un link breve univoco che consente ai clienti di visualizzare la pagina aziendale di destinazione e avviare facilmente una conversazione (può essere modificato una volta ogni 90 giorni e scade nel caso in cui venga annullato l’abbonamento)

, ossia un link breve univoco che consente ai clienti di visualizzare la pagina aziendale di destinazione e avviare facilmente una conversazione (può essere modificato una volta ogni 90 giorni e scade nel caso in cui venga annullato l’abbonamento) un importante miglioramento delle funzionalità multi-dispositivo, ossia la possibilità di collegare fino a 10 device (soluzione ideale per gestire le conversazioni quando più persone nell’azienda usano lo stesso account per inviare messaggi ai clienti)

C’è da tenere presente che tutte le funzionalità attuali di WhatsApp Business sono ancora gratuite per le aziende e che WhatsApp Premium è solo un piano opzionale per offrire delle funzioni aggiuntive a chi ne dovesse avere bisogno: in sostanza, chi non aderisce ad esso non noterà differenze per quanto riguarda l’esperienza complessiva.

Inoltre, chi si è abbonato a WhatsApp Premium può in qualsiasi momento rinunciare a tale servizio aggiuntivo attraverso il Google Play Store (o l’App Store) e fruire di esso sino alla fine del periodo già pagato.

Al momento non vi sono informazioni su quando l’abbonamento sarà disponibile a livello globale ma non sembrano esservi dubbi sul fatto che non sarà rilasciato per chi usa l’app normale.

Potete scaricare le ultime versioni disponibili di WhatsApp Business Beta da APK Mirror.

