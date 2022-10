Infinix, compagnia fondata nell’ormai lontano 2013, e che finora ha soddisfatto le necessità di oltre 100 milioni di utenti, ha annunciato la disponibilità di un nuovo budget phone, uno smartphone a basso costo caratterizzato però da una scheda tecnica niente male. Si chiama Infinix HOT 20 5G ed è già in vendita su AliExpress, con consegna gratuita anche nel nostro Paese.

Caratteristiche e funzioni di Infinix HOT 20 5G

Infinix HOT 20 5G ha dalla sua una scheda tecnica decisamente importante, visto il suo prezzo di vendita, con soluzioni che solitamente vengono impiegate in smartphone decisamente più costosi. Per lo schermo Infinix ha scelto un pannello da 6,6 pollici con frequenza di refresh a 120 Hz, con touch sampling rate a 240 Hz e adattamento automatico della frequenza di refresh su quattro livelli

Sotto la scocca troviamo un chipset MediaTek Dimensity 810, realizzato con tecnologia a 6 nanometri, con una CPU octa core (2 core Cortex-A76 e 6 core Cortex-A55) a 2,4 GHz che garantisce prestazioni superiori rispetto alle soluzioni precedenti e offre la connettività 5G. Per affiancare il chipset Infinix ha scelto 4 GB di RAM, che possono salire a 7 GB sfruttando la memoria interna, e 128 GB di spazio di archiviazione.

Curato anche il comparto fotografico, con un sensore da 50 megapixel con tecnologia Super Nightscape Camera che offre immagini di qualità anche con poca luce. Il sensore, grazie anche all’apertura f/1.6, eccelle soprattutto al buio e quando la luce cala drasticamente. Da segnalare la presenza della tecnologia NFC per effettuare pagamenti anche in mobilità, senza bancomat o carte di credito.

La batteria da 5.000 mAh, assistita da una ricarica rapida a 18 watt, garantisce un’ottima autonomia, grazie anche alla tecnologia Power Marathon che riesce a ottimizzare i consumi, consentendo lunghe sessioni di gioco. Nella confezione di vendita sono presenti sia il carica batterie a 18 watt sia il cavo USB Type-C per la ricarica.

Il sistema operativo è XOS 10.6, basato su Android 12 e arricchito con diverse funzioni come LinkPlus 1.0 Gaming Turbo, che gestisce in autonomia la connettività WiFi e cellulare per evitare congestioni e rallentamenti, e Dar-Link 2.0 che ottimizza le prestazioni analizzando le abitudini dell’utente e prevedendo le risorse da allocare per ogni operazione.

Uno smartphone davvero niente male dunque, soprattutto al prezzo a cui viene proposto. Su AliExpress, che si occupa della commercializzazione a livello globale, potete acquistarlo a poco meno di 230 euro utilizzando il link sottostante.

Acquista Infinix HOT 20 5G su AliExpress

