Stando alle ultime indiscrezioni, da domani Vodafone dovrebbe iniziare a proporre ad alcuni già clienti la possibilità di approfittare di una nuova iniziativa Porta un Amico, simile a quelle già lanciate alcuni anni fa.

In sostanza, gli utenti selezionati avranno la possibilità di proporre ai propri amici e familiari di passare a Vodafone (attivando apposite offerte accattivanti) e l’operatore telefonico ricompenserà tale impegno con delle ricariche in omaggio.

Come ottenere ricariche in omaggio da Vodafone

Pare che la soluzione studiata da Vodafone per questa iniziativa sia quella di sfruttare una campagna SMS: gli utenti selezionati riceveranno un apposito messaggio informativo contenente un link a una pagina dedicata sul sito dell’operatore telefonico, nella quale sarà presente una funzionalità che consentirà di condividere con gli amici tramite WhatsApp l’invito a passare a Vodafone.

Chi riceverà tale invito visualizzerà un link ad una pagina Web, nella quale dovrà inserire il proprio numero di telefono e quello di chi l’ha invitato e quindi potrà scegliere tra le offerte disponibili quale attivare e se farlo direttamente online oppure recandosi presso uno dei negozi fisici dell’operatore sparsi per tutto il Paese.

In caso di attivazione di un’offerta, Vodafone accrediterà una ricarica da 5 euro sia a colui che ha effettuato l’invito sia a chi lo ha ricevuto e ha deciso di passare a questo operatore.

Ciascuno dei clienti selezionati da Vodafone per l’iniziativa Porta un Amico potrà invitare tutte le persone che desidera ma, a prescindere da quante decideranno effettivamente di passare a questo operatore, soltanto per cinque di essi potrà ricevere una ricarica in omaggio, per un “premio” che non potrà pertanto superare nel complesso l’importo di 25 euro.

Le ricariche omaggio dovrebbero essere erogate il mese successivo mentre la promozione Porta un Amico dovrebbe restare in vigore fino al 6 novembre 2022 (salvo eventuali proroghe).

