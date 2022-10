OnePlus ha annunciato la partenza del nuovo programma di trade in che rende l’acquisto di un nuovo smartphone una scelta sostenibile. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’organizzazione per il clima Ecologi e porterà OnePlus ad impegnarsi a sostenere il pianeta, piantando un nuovo albero, per ogni telefono acquistato con trade in tramite il suo store ufficiale. La nuova promozione si estende a tutti gli smartphone presenti nel listino di OnePlus, compreso modelli recenti come il OnePlus 10T e il OnePlus Nord 2T. Ecco i dettagli dell’iniziativa:

OnePlus punta sulla sostenibilità: un albero piantato per ogni telefono acquistato con trade in

Prende il via oggi la nuova iniziativa di OnePlus in collaborazione con l’organizzazione per il clima Ecologi. Gli utenti che acquisteranno uno smartphone OnePlus tramite lo store ufficiale, accessibile al link qui di seguito, potranno compiere un gesto importante per aiutare il pianeta. OnePlus si impegnerà a piantare un albero per ogni telefono acquistato con trade in di un usato.

Gli alberi saranno piantati in aree forestali dedicate in tutto il mondo, contribuendo a migliorare il pianeta. Per aderire all’iniziativa è davvero semplice. Basta collegarsi allo store OnePlus, scegliere il telefono da acquistare e completare il trade in di un usato. Tutti i dettagli sull’iniziativa sono disponibili sulla pagina dedicata.

Per verificare le offerte in corso è, invece, possibile consultare i modelli disponibili collegandosi allo store OnePlus qui di seguito. Da notare che per tutto il mese di ottobre sono previsti alcuni bonus di permuta con cui l’azienda punta ad incentivare l’acquisto via trade in di un nuovo smartphone.

>> Scopri le offerte dello store OnePlus <<

Tuomas Lampen, Head of European Strategy di OnePlus, commenta così la partenza della nuova iniziativa: “Piantando un nuovo albero ogni volta che i nostri utenti acquistano un nuovo telefono, possiamo aiutarli a fare davvero la differenza per il pianeta. Questa collaborazione con Ecologi, in continuità con l’impegno costante di OnePlus a favore dell’ambiente, ci aiuterà a ridurre il nostro impatto sul pianeta e diventare un’azienda sempre più sostenibile“.

