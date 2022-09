Il team di sviluppatori di Instagram continua a testare nuove funzionalità con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che sia sempre più ricca e personalizzabile in base alle proprie esigenze.

E così tra i test attualmente in corso vi è anche quello relativo a una schermata home senza una scheda dedicata allo shopping e ciò segna un importante cambiamento nel modo in cui la piattaforma tratta l’e-commerce.

Iniziato un nuovo importante test per Instagram

Negli ultimi giorni in Rete si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti che hanno notato che la scheda dedicata allo shopping, posizionata in precedenza sulla barra di navigazione in basso, è stata sostituita con una scheda per le notifiche.

Lo shopping, nel frattempo, è stato spostato in un menu secondario, sicuramente più difficilmente raggiungibile, tra le tante opzioni del colosso dei social network.

La conferma di questo test è arrivata da Anne Yeh, portavoce di Meta, che ha precisato che “Come parte del nostro continuo lavoro per semplificare l’esperienza su Instagram, stiamo testando alcune modifiche alla barra di navigazione principale nella parte inferiore dell’app con un piccolo numero di persone”.

Lo spostamento della scheda dedicata allo shopping rientra in una più ampia modifica della piattaforma, in quanto nelle scorse settimane il team di Instagram ha reso noto di avere deciso di voler cambiare l’approccio all’e-commerce.

Stando a quanto si è appreso, lo shopping su Instagram si concentrerà maggiormente sull’aumento delle entrate pubblicitarie di Meta e nei progetti degli sviluppatori a marzo del 2023 il tasto che porta gli utenti alla pagina dedicata agli acquisti dovrebbe essere eliminata.

E così, dopo alcuni anni in cui Instagram ha provato a potenziare le funzionalità legate all’e-commerce, ora l’azienda sembra che abbia effettivamente deciso di tornare sui propri passi e tentare altre strade.

Ad ogni modo, Anne Yeh ci ha tenuto ad aggiungere che l’e-commerce rimane importante per Instagram e gli utenti potranno continuare a puntare su questo social per scoprire e acquistare prodotti.