Per diversi anni Google ha consentito alla aziende di sfruttare Google Surveys per sfruttare l’enorme base di utenti del colosso di Mountain View per condurre indagini di mercato.

Il sistema ideato dal colosso di Mountain View è piuttosto semplice: attraverso Google Surveys le aziende hanno la possibilità di ottenere informazioni utili sul pubblico di destinazione in modo rapido e conveniente (e con varie possibilità di personalizzazione) mentre gli utenti sono spinti a fornire il proprio contributo attraverso appositi incentivi.

Il programma Google Surveys è arrivato ai titoli di coda

A quanto pare, tuttavia, per Google Surveys è arrivato il momento di mettersi da parte. Ecco cosa scrive il colosso di Mountain View nel sito dedicato al supporto:

Google Surveys e Surveys 360 non saranno più disponibili dopo il 1° novembre. Eventuali sondaggi ancora attivi in ​​quella data manterranno le risposte fino al completamento, ove possibile. Potrai scaricare i dati storici fino al 1° dicembre 2022.

Il colosso di Mountain View ricorda di avere lanciato i sondaggi più di 10 anni fa per consentire alle aziende di tutte le dimensioni di eseguire ricerche di mercato personalizzate con uno strumento facile da usare.

Google precisa di avere in programma di continuare con questa mission e cercherà nuove soluzioni per aiutare le aziende che hanno bisogno di svolgere indagini su larga scala.

Potete trovare la pagina dedicata sul sito di Google seguendo questo link.

Niente paura per Google Opinion Rewards

Discorso diverso è quello relativo a Google Opinion Rewards, l’applicazione che il colosso di Mountain View usa per condurre indagini tra gli utenti Android.

Stando a quanto ha precisato l’azienda, infatti, l’app continuerà ad essere disponibile e a proporre agli utenti sondaggi retribuiti.

