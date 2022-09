Samsung sta sviluppando un nuovo accessorio di ricarica wireless che sembra destinato a ricaricare più dispositivi contemporaneamente, inclusi smartphone e smartwatch della gamma Samsung Galaxy.

Il caricabatterie in questione è soprannominato “Wireless Charger Hub” e potrebbe essere in grado di ricaricare i dispositivi non solo in modalità senza fili.

Samsung sta sviluppando il nuovo hub di ricarica Wireless Charger Hub

I colleghi di GalaxyClub ipotizzano questo l’hub di ricarica potrebbe essere il successore di Wireless Charger Trio visibile nell’immagine di copertina che Samsung ha rilasciato nel 2020 insieme a Galaxy Note 20, pertanto il nuovo accessorio potrebbe essere rilasciato più o meno insieme alla gamma Samsung Galaxy S23 all’inizio del prossimo anno.

Al momento il design di questo nuovo Hub di ricarica wireless non è noto e quindi non è possibile stabilire se avrà un fattore di forma piatto come Wireless Charger Trio.

Il prodotto potrebbe presentare una forma diversa, dato che il nuovo Samsung Galaxy Watch5 Pro non si può ricaricare con caricabatterie wireless piatti a meno che il cinturino con la fibbia non venga prima rimosso.

Nemmeno il prezzo di Wireless Charger Hub è noto, ma guardando al passato potrebbe costare all’incirca quanto Wireless Charger Trio che nel 2020 arrivò sugli scaffali con un prezzo di 99 dollari.

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone con ricarica wireless e rapida, la classifica di Settembre 2022