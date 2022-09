Il successo di una piattaforma dipende in gran parte dalla disponibilità di tante applicazioni per i principali servizi e dalla loro qualità e ciò ovviamente vale anche per Android Auto, la soluzione studiata dal team di Google per consentire agli utenti di sfruttare le più importanti funzionalità del suo ecosistema mentre si trovano a bordo del proprio veicolo (possibilmente senza troppe distrazioni).

Ebbene, gli utenti di Android Auto che sono soliti usare Discord per stare in contatto con i loro amici e colleghi saranno felici di sapere che è disponibile una nuova versione dell’app di messaggistica che dovrebbe essere in grado di garantire un miglioramento importante dell’esperienza di utilizzo mentre si trovano alla guida.

Nelle scorse ore, infatti, è stata rilasciata la versione 144.13 dell’app di Discord, che introduce una nuova esperienza per Android Auto (supporta le versioni 7.8 e 8.0 della piattaforma di Google).

Come funziona l’app Discord su Android Auto

Chi proverà Discord su Android Auto si renderà rapidamente conto che questa soluzione non offre la medesima esperienza che il popolare servizio di messaggistica è in grado di garantire su smartphone o dispositivi desktop, in quanto si limita a raccogliere tutti i messaggi (o le conversazioni) ricevuti durante il tragitto e a mostrarli agli utenti.

In pratica, gli utenti potranno semplicemente visualizzare i messaggi ricevuti e, se lo desiderano, potranno anche rispondere ad essi: se si tocca un messaggio, infatti, questo viene prima letto da Google Assistant e poi il sistema chiede se si vuole inviare una risposta.

Questa soluzione non è così insolita per un’app di messaggistica da sfruttare su Android Auto e anche Google Messaggi, tanto per fare un esempio, adotta un approccio simile.

Se desiderate provare questa nuova esperienza sulla vostra auto, potete scaricare l’ultima versione disponibile dell’app Discord da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: