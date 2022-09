Il prossimo 19 di settembre prenderà il via il nuovo OPPO Champions Tour. Si tratta di un’iniziativa con cui OPPO punta ad unire sport e tecnologia, facendo tappa nei centri commerciali di quattro città italiane e permettendo agli utenti di poter testare in prima persona le novità della gamma di prodotti del brand. Da notare che gli utenti che parteciperanno ad una delle tappe dell’OPPO Champions Tour avranno la possibilità di provare a vincere un device della gamma OPPO Reno 8 Series oltre che premi firmati OPPO e UEFA Champions League. Ecco i dettagli:

Parte il nuovo OPPO Champions Tour

Il nuovo OPPO Champions Tour partirà il prossimo 19 settembre e farà tappa in quattro città italiane:

Roma presso il Centro Commerciale Porta di Roma , dal 19 settembre al 2 ottobre

, dal 19 settembre al 2 ottobre Marcianise (in provincia di Caserta) presso il Centro Commerciale Campania, dal 3 al 9 ottobre

dal 3 al 9 ottobre Torino presso il Centro Commerciale Le Gru , dal 10 al 16 ottobre

, dal 10 al 16 ottobre Arese (in provincia di Milano) presso il Centro Commerciale Il Centro di Arese, dal 17 al 30 ottobre

Per i visitatori dell’OPPO Champions Tour, che sarà presente nei centri commerciali indicati con appositi stand, ci sarà un’area dedicata alla Penalty Shoot Challenge con i partecipanti alla sfida che dovranno provare a centrare i target avendo a disposizione un certo numero di tiri. La sfida metterà in palio i device della famiglia Reno8.

Da notare anche la presenza di un’area gaming per provare le prestazioni dei Reno8 e Reno 8 Pro oltre all’angolo dedicato alla Nightography Experience che consentirà agli utenti di sperimentare il comparto fotografico degli smartphone. Ci sarà anche un’area Charging Stand per ricaricare i propri dispositivi.

Per chi acquisterà uno dei dispositivi Find o Reno nei negozi del centro commerciale dove si svolgerà l’OPPO Champions Tour ci sarà la possibilità di ritirare un gadget esclusivo. È previsto anche un regalo per chi si iscriverà alla OPPO Community come ulteriore iniziativa per rendere ancora più interessante la partecipazione all’evento.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia, ha commentato: “Da sempre siamo vicini ai nostri utenti e vogliamo offrire un’esperienza immersiva che li possa realmente coinvolgere. Grazie alla partnership con la UEFA Champions League, la più grande grande competizione per club del mondo, perfetta interpretazione della nostra mission “Inspiration Ahead”, mettiamo a disposizione delle persone le emozioni e le sensazioni di una vera e propria competizione, per farli sentire come se fossero sui campi più prestigiosi.”

