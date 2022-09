Partono le offerte Back to School per Realme che, sul suo store ufficiale, mette a disposizione degli utenti italiani una serie di promozioni da cogliere al volo. Da oggi e fino al prossimo 11 settembre, infatti, lo store di casa Realme propone sconti fino al 30% su smartphone, tablet Android e su vari prodotti AIoT della gamma del brand con la possibilità di risparmiare fino a 70 euro sull’acquisto del modello desiderato. Per ogni acquisto, inoltre, gli utenti possono ricevere uno zaino firmato Realme in regalo. Ecco tutti i dettagli relativi alle nuove offerte Back to School di Realme:

Le offerte del Back to School di Realme: sconti fino al 30% sui prodotti del brand

La nuova serie di promozioni lanciata da Realme in occasione del Back to School consente agli utenti interessati ad uno dei prodotti del brand di acquistare diversi smartphone a prezzo scontato. Le offerte si estendono sui vari componenti della serie Realme 9 oltre che sugli smartphone della serie Narzo. Tra le offerte principali a disposizione degli utenti troviamo:

Realme 9 Pro+ 6+128 GB in offerta a 329,99 euro anziché 399,99 euro

Realme 9 Pro+ 8+256 GB in offerta a 379,99 euro anziché 439,99 euro

Realme 9 4G 8+128 GB in offerta a 269,99 euro anziché 299,99 euro

Realme 9 4G 6+128 GB in offerta a 249,99 euro anziché 279,99 euro

Realme 9 5G 4+128 GB in offerta a 259,99 euro anziché 279,99 euro

Realme 9 5G 4+64 GB in offerta a 239,99 euro anziché 259,99 euro

Realme Narzo 50i Prime 3+32 GB in offerta a 119,99 euro anziché 139,99 euro

Realme Narzo 50A Prime in offerta a 139,99 euro anziché 169,99 euro

Realme Narzo 5G in offerta a 229,99 euro anziché 250,99 euro

Realme Narzo 50 in offerta a 189,99 euro anziché 219,99 euro

Non mancano, inoltre, le offerte dedicate ai tablet Android della gamma Realme. In particolare, in offerta ci sono

Realme Pad Mini 4+64 GB in offerta a 179,99 euro anziché 199,99 euro

Realme Pad Mini 3+32 GB in offerta a 159,99 euro anziché 179,99 euro

Realme Pad Mini 4+64 GB 4G in offerta a 209,99 euro anziché 229,99 euro

Il Back to School di Realme è dedicato anche agli accessori del brand. In sconto ci sono cuffie, smartwatch ed anche il caricatore per la ricarica rapida. Ecco le promozioni:

Realme Buds Air 3 in offerta a 49,99 euro anziché 49,99 euro

Realme Buds Air Pro in offerta a 59,99 euro anziché 89,99 euro

Realme Watch 2 Pro in offerta a 59,99 euro anziché 74,99 euro

Superdart Charger 65 W in offerta a 23,99 euro anziché 29,99 euro

Da notare, inoltre, che per gli studenti è previsto un extra sconto del 5% su tutti gli smartphone e i prodotti AIoT in offerta. Per un quadro completo sulle promozioni lanciate da Realme per il Back to School è possibile fare riferimento direttamente allo store ufficiale, disponibile al link qui di sotto. Come sottolineato in precedenza, c’è tempo fino al prossimo 11 di settembre per sfruttare una delle offerte del Back to School lanciate oggi dal brand.

