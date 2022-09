“Con Samsung si impara”: questo il nome del nuovo concorso a premi lanciato quest’oggi in Italia dal produttore sud-coreano, che mette in palio Galaxy Tab S8 e Galaxy Buds2 nell’estrazione finale e centinaia gift card da provare a vincere ogni giorno. Vediamo come funziona il concorso e come partecipare grazie a Samsung Members.

Samsung lancia un nuovo concorso con ricchi premi in palio

Samsung Italia lancia oggi un nuovo concorso a premi, che rimarrà valido fino alle 23:59 del 14 settembre 2022. In palio ogni giorno 140 gift card da 25 euro l’una che vengono assegnate in modalità Instant Win e che possono essere utilizzate presso Zalando, Mondadori, Decathlon e Fitprime (35 gift card al giorno per ciascuno di questi, per un valore giornaliero di 3500 euro):

25 euro Zalando : il credito può essere utilizzato sul sito e sull’app, non ha una data di scadenza e non prevede un importo minimo di spesa.

: il credito può essere utilizzato sul sito e sull’app, non ha una data di scadenza e non prevede un importo minimo di spesa. 25 euro Mondadori : il credito può essere utilizzato nelle 500 librerie Mondadori Store e sul sito ed è spendibile in più soluzioni.

: il credito può essere utilizzato nelle 500 librerie Mondadori Store e sul sito ed è spendibile in più soluzioni. 25 euro Decathlon : il credito può essere utilizzato sul sito e in tutti i negozi sparsi in Italia, Francia, Monaco, Germania, Belgio, Spagna, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Regno Unito, Svezia e Turchia.

: il credito può essere utilizzato sul sito e in tutti i negozi sparsi in Italia, Francia, Monaco, Germania, Belgio, Spagna, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Regno Unito, Svezia e Turchia. 25 euro Fitprime: il credito può essere utilizzato con Fitprime Places e dà diritto all’accesso a più di 2500 centri sportivi, piscine e SPA situate in Italia. Fornisce l’accesso gratuito alla piattaforma Smart per tutta la durata del piano selezionato, sulla quale sono disponibili lezioni on demand e live.

Questi premi possono essere vinti ogni giorno fino al 14 settembre, ma il gran finale arriverà successivamente: saranno infatti messi in palio tramite un’estrazione finale cinque pacchetti premio con il tablet Samsung Galaxy Tab S8 128 GB (modello SM-X700NZAAUE, dal valore di 799 euro) e le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds2 (SM-R177N, dal valore di 149 euro). Questi prodotti potranno essere vinti da chiunque avrà partecipato almeno una volta cercando di portarsi a casa i premi instant win.

Come partecipare al nuovo concorso? Bisogna scaricare e installare l’app Samsung Members (versione 3.3.00.14 o successive) e avere già registrato (si può anche fare al momento) almeno un prodotto al proprio profilo. Una volta aperta l’app è sufficiente cliccare sull’apposito banner, oppure selezionare “Benefit” e cercare l’iniziativa “Con Samsung si impara” (qui per consultare il regolamento completo).

L’app Samsung Members è disponibile sul Google Play Store seguendo il badge qui in basso oppure sul Galaxy Store. Buona fortuna a tutti!

