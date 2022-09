Il linguaggio di design Material You rappresenta senza dubbio una delle più rilevanti novità a livello visivo introdotte dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View negli ultimi anni e con il passare dei mesi Google ha provveduto ad aggiornare tutte le sue più importanti applicazioni a questo nuovo stile grafico.

Con Android 13 Material You è persino migliorato e ciò in quanto il sistema operativo più recente di Google consente alle applicazioni di terze parti di impostare il tema delle loro icone proprio come possono fare le app di sistema, aumentando così le possibilità di personalizzazione.

Il colosso di Mountain View sta anche cogliendo l’occasione per aggiornare a Material You alcune delle proprie applicazioni rimanenti e l’ultima della serie è Google Wallet, che si arricchisce di un’icona a tema dall’aspetto accattivante (non dovrebbe più dare la sensazione di essere fuori posto sulla homescreen).

Con la versione 2.153 di Google Wallet per Android arriva una piccola novità

Una volta aggiornata l’app Google Wallet alla versione 2.153, gli utenti noteranno che l’app è stata aggiunta all’elenco sempre più affollato di applicazioni con icone a tema.

Così com’è avvenuto anche per le altre app, il logo di Google Wallet diventa monocromatico e il suo sfondo finisce per corrispondere a qualsiasi colorazione Material You applicata sul device.

Ovviamente, l’app Google Wallet utilizzava già Material You nella sua interfaccia utente, quindi questa dell’icona è l’unica novità introdotta con tale aggiornamento e non vi dovrebbero essere ulteriori modifiche: in sostanza, l’unico obiettivo degli sviluppatori con la versione 2.153 era quello di integrare meglio l’app nella homescreen.

Come scaricare la nuova versione

Potete scaricare la nuova versione dell’app di Google direttamente dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

La versione 2.153 di Google Wallet per Android è anche disponibile su APK Mirror e potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link.