Il team di Instagram continua a lavorare al miglioramento di questo popolare social network e nelle scorse ore ha annunciato di avere dato il via a dei test che riguardano delle funzionalità studiate appositamente per dare agli utenti più potere di controllo sui contenuti che vedranno sulla piattaforma.

Così come viene messo in risalto dagli sviluppatori, l’obiettivo è quello di garantire agli utenti un’esperienza sempre più personalizzata e ricca di funzionalità.

Le nuove funzioni che Instagram sta testando

Una delle novità a cui lavorano gli sviluppatori di Instagram è rappresentata dalla possibilità per gli utenti di contrassegnare più post in Esplora come non interessanti e ciò provocherà non solo la scomparsa di quei post ma anche la mancata visualizzazione di contenuti simili in futuro.

Un’altra novità che entrerà a breve nella fase di test è rappresentata dalla possibilità di dire a Instagram che non si vogliono vedere i post suggeriti con determinate parole, frasi o emoji nella didascalia o negli hashtag: gli utenti potranno così sfruttare questa funzione per interrompere la visualizzazione di contenuti che non sono di loro interesse.

Il team di Instagram ci ha tenuto a precisare che per l’azienda è di fondamentale importanza che le persone si sentano a proprio agio con il tempo che trascorrono sulla piattaforma e, proprio per tale motivo, continuerà a lavorare sui modi per dare alle persone un maggiore controllo su contenuti che visualizzano.

Probabilmente queste due nuove funzionalità rappresentano una risposta dello staff di Instagram alle lamentele sempre più forti di tanti utenti con riferimento all’elevato numero di post consigliati, visualizzati al posto dei contenuti pubblicati dai propri amici.

Ed è probabilmente anche per tale motivo che nell’annunciare il via ai test di queste novità il team di Instagram suggerisce degli strumenti per avere più controllo sui post che vengono mostrati dal social, come le funzioni Preferiti e Segui, l’opzione Non Interessato, la possibilità di posticipare i contenuti suggeriti e le opzioni per la gestione dei contenuti sensibili.