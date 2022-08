Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, noti anche come obiettivi globali, sono stati sviluppati dai leader mondiali nel 2015 con l’obiettivo di rendere il mondo migliore entro il 2030.

I Global Goals comprendono questioni globali critiche come la disuguaglianza, il cambiamento climatico e l’istruzione e puntano a stabilire una serie di traguardi ambiziosi per il bene della società.

In quest’ottica, nel 2019 Samsung ha collaborato con il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) per creare l’app Samsung Global Goals che offre agli utenti dei modi semplici per conoscere gli obiettivi globali, diffondere consapevolezza e generare finanziamenti per le iniziative globali dell’UNDP.

Ora Samsung compie un altro passo in questa direzione lanciando i cinturino Global Goals e nuovi quadranti a tema per lo smartwatch Samsung Galaxy Watch.

Samsung rilascia un cinturino e due quadranti Global Goals per Galaxy Watch

Per aiutare a costruire un mondo migliore, il 5% di ogni fascia Global Goals acquistata sarà donato all’UNDP per supportare lo sviluppo di politiche sostenibili la creazione di istituzioni resilienti in più di 170 paesi.

Samsung ha anche rilasciato due nuovi quadranti Global Goals in tutto il mondo che si integrano perfettamente con l’app Samsung Global Goals e che rendono più facile che mai per gli utenti Samsung Galaxy contribuire alle cause a cui tengono.

Questo è il primo cinturino Samsung progettato per contribuire ai Global Goals e dovrebbe essere disponibile in 14 mercati: Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Corea del Sud, Spagna , Svezia, Stati Uniti e Regno Unito.

