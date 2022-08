A due settimane dalla sua presentazione, avvenuta in concomitanza con il lancio di Xiaomi MIX Fold 2, il nuovissimo Xiaomi Watch S1 Pro è disponibile all’acquisto su TomTop, uno dei più noti store online. Il prezzo non è niente male, considerando che si tratta della versione con cinturino in pelle, la più pregiata quindi tra quelle disponibili.

Xiaomi Watch S1 Pro in offerta

Si parte da uno schermo circolare di tipo AMOLED da 1,47 pollici, con risoluzione di 480 x 480 pixel, protetto da un vetro zaffiro per la massima durabilità. Il corpo dello smartwatch è realizzato in acciaio, con un complesso processo di finitura che sottolinea le qualità estetiche del materiale.

E sotto la scocca troviamo un chipset a 12 nanometri, su cui gira MIUI Watch OS che sfrutta i tanti sensori a disposizione. Si parte dal classico misuratore del battito cardiaco, in grado anche di calcolare la percentuale di ossigeno nel sangue, ma troviamo anche accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico, pressione dell’aria, temperatura e luminosità ambientale.

La batteria da 500 mAh consente di raggiungere i 10 giorni di autonomia con un utilizzo intenso, con la possibilità di arrivare a due settimane con un utilizzo più oculato. Molto importante per gli appassionati di sport, inclusi quelli acquatici, la resistenza alle immersioni fino a 50 metri, che consente di tenere l’orologio al polso anche in piscina e sotto la pioggia, senza che dobbiate preoccuparvi di rovinarlo.

E grazie al cinturino intercambiabile in pelle Xiaomi Watch S1 Pro è ideale per ogni occasione, da quelle più eleganti a quelle informali. Potete scegliere tra quello nero, elegante e sportivo allo stesso tempo, e adatto a ogni occasione. Nella confezione di vendita trovate anche la base per la ricarica wireless con relativo cavetto.

Essendo destinato al mercato cinese è al momento in grado di supportare solo la lingua cinese e quella inglese, che non rappresenterà un problema per gli utenti più smaliziati. Potete acquistare Xiaomi Watch S1 Pro su TomTop a 259,21 euro utilizzando il link sottostante.

Acquista Xiaomi Watch S1 Pro

