Il produttore cinese Mobvoi ha lanciato il successore dello smartwatch TicWatch GTH lanciato lo scorso anno. TicWatch GTH2 è alimentato da una batteria da 260 mAh che può offrire fino a 10 giorni di autonomia e include oltre 100 modalità sportive.

Caratteristiche dello smartwatch TicWatch GTH2

Mobvoi TicWatch GTH2 riprende il classico design quadrato del predecessore, ma le dimensioni dello schermo sono aumentate del 10%. Lo smartwatch sfoggia un pannello ad alta definizione da 1,72 pollici con una risoluzione di 356 × 400 pixel protetto da un vetro temperato curvo 2.5D.

Lo smartwatch adotta una struttura in metallo ed è impermeabile di grado IP68, dunque può essere utilizzato durante il nuoto, sotto la pioggia o in altre condizioni non estreme.

Ticwatch GTH2 include la connettività Bluetooth dual-mode per una maggiore stabilità e chiarezza delle chiamate, inoltre offre il controllo vocale, la possibilità di rispondere alle chiamate e leggere messaggi.

Il nuovo smartwatch di Mobvoi include oltre 100 quadranti personalizzati preinstallati che abbracciano vari stili, inoltre è possibile utilizzare qualsiasi immagine come quadrante.

Sul fronte del fitness il dispositivo indossabile dispone di oltre 100 modalità di allenamento combinate con algoritmi di allenamento professionali, mentre dal punto di vista sanitario lo smartwatch è in grado di fornire misurazioni di frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno nel sangue, pressione e frequenza respiratoria, oltre alla temperatura corporea tramite un appositi sensori.

Lo smartwatch è infine dotato di oltre 40 diversi audio per aiutare gli utenti ad addormentarsi ed è può fornire report sulla qualità del sonno.

Disponibilità e prezzi dello smartwatch TicWatch GTH2

Mobvoi TicWatch GTH2 è attualmente disponibile in Cina al prezzo consigliato di 399 yuan (circa 58 euro). Per ora non abbiamo informazioni circa una eventuale commercializzazione del prodotto in altri mercati.

