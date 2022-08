A maggio Google ha iniziato a intensificare l’integrazione di Fitbit e Google Fit su Nest Hub di seconda generazione attraverso una scheda con le statistiche che può apparire direttamente sulla schermata iniziale dello smart display.

Ora i dati Fitbit o Google Fit possono essere visualizzati nelle schede relative all’attività fisica giornaliera o al benessere dell’utente nella schermata home di Google Nest Hub di seconda generazione.

Nest Hub di seconda generazione mostra i dati di Fitbit e Google Fit sulla schermata principale

La nuova scheda intitolata “La tua attività” viene mostrata nel formato 2×2, mentre la dimensione 2×1 visualizza solo il logo e un singolo dettaglio.

Indipendentemente dal servizio la scheda è in grado di mostrare tre tipologie di statistiche contemporaneamente, ossia il numero di passi, le calorie bruciate e i giorni di allenamento, tuttavia il display potrebbe visualizzare solo una o tutte e tre le statistiche a seconda del contesto, come ad esempio l’orario.

Toccando una delle tessere è possibile visualizzare un grafico settimanale dei dati con le date annotate in alto a sinistra, mentre la media giornaliera appare in un evidenza all’interno di un cerchio nell’angolo in alto a destra.

Questa integrazione è stata individuata da 9To5Google solo su Google Nest Hub di seconda generazione, tuttavia la scheda Fitbit o Google Fit è stata visualizzata solo su un dispositivo registrato nel programma di anteprima, sebbene al momento non ce ne sia uno attivo (Cast firmware 1.56.299498).

Per la configurazione basta andare in Impostazioni assistente > Benessere > Attività, connettere Google Fit e Fitbit e selezionare quale deve essere attivo nella schermata iniziale di Nest Hub.

