Oggi è il giorno della serie DOOGEE S89, che abbiamo iniziato a conoscere qualche giorno fa: i due nuovi smartphone Android del marchio cinese sono infatti disponibili all’acquisto su AliExpress e Doogeemall con un prezzo di lancio davvero invitante.

Fino a 65 W di ricarica per DOOGEE S89 e S89 Pro, un record per un rugged phone

DOOGEE S89 e S89 Pro sono due nuovi smartphone rugged dal design originale, che offrono alcune specifiche che risultano particolarmente utili in questo genere di dispositivi. Tra queste sicuramente l’enorme batteria da 12.000 mAh, che può contare su una ricarica rapida via cavo fino a 65 W, un vero record per un rugged phone: tornare al 100% richiede solamente due ore.

In base ai dati riportati dal produttore, grazie ai tanti mAh a disposizione gli smartphone possono reggere da tre a cinque giorni in base all’utilizzo: l’ideale per escursionisti, campeggiatori e amanti dei lunghi viaggi nella natura. La generosa batteria, compatibile con la ricarica inversa, è perfetta anche per la multimedialità e l’intrattenimento, dato che può garantire fino a 16 ore di gaming o fino a 18 ore di streaming.

A livello di design gli smartphone offrono una Breathing Light con LED RGB ampiamente personalizzabili, non solo nei colori, ma anche nell’intensità, nei pattern e nella velocità. Proprio come con Nothing Phone (1), gli effetti possono essere assegnati a determinate funzioni, come le chiamate in arrivo e le notifiche, oppure si possono sincronizzare i LED con la musica.

Tra le altre specifiche della serie S89 di DOOGEE possiamo citare il SoC MediaTek Helio P90, affiancato da 8 GB di RAM e da un massimo di 256 GB di memoria interna, la tripla fotocamera posteriore, la connettività NFC e naturalmente le certificazioni che lo rendono un vero osso duro: parliamo non solo della certificazione IP68, ma anche di quella IP69K (la più alta possibile, con protezione anche dall’acqua ad alta pressione) e di quella MIL-STD-810H. Il sistema operativo è ovviamente Android 12.

Prezzi e offerta di lancio

La serie DOOGEE S89 è disponibile all’acquisto da oggi, 22 agosto 2022, al prezzo di 459,98 dollari (S89 Pro) e di 399,98 dollari (S89), ma per i primi giorni potete portarveli a casa con un prezzo di lancio scontato addirittura del 50%. Potete acquistare i due nuovi smartphone rugged su AliExpress e su Doogeemall entro il 26 agosto 2022 al prezzo di rispettivamente 229,99 e 199,99 dollari. In più, se sarete tra i primi 200 utenti a piazzare l’ordine, riceverete anche un coupon da 10 dollari per un ulteriore sconto. Per saperne di più sui prodotti potete recarvi sulla pagina ufficiale della serie S89.

