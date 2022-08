Anche se dal punto di vista tecnico Nothing Phone (1) non rappresenta una rivoluzione, il suo design unico al mondo è di chiara ispirazione per altri produttori di smartphone, che puntano a distinguersi anche attraverso un look quantomeno particolare. È il caso ad esempio di DOOGEE, che si appresta a lanciare sul mercato una nuova serie di rugged phone dal design unico.

Parliamo di DOOGEE S89, una coppia di rugged phone pronta a lasciare il segno e a diventare immediatamente riconoscibile grazie a una soluzione che solitamente è riservata a un’altra categoria di prodotti.

DOOGEE S89 e la Breathing Light

Il produttore la chiama Breathing Light ed è molto di più di una semplice serie di effetti RGB ottenuta grazie ai LED presenti appena sotto la fotocamera posteriore. L’utente può infatti personalizzare la colorazione dei LED e assegnarla a differenti funzioni, selezionando la velocità e il pattern luminoso da seguire, così da capire subito cosa ha generato la notifica luminosa.

I più attenti di voi avranno notato una certa somiglianza con la serie DOOGEE S88, che per prima aveva introdotto i LED posteriori. I nuovi smartphone riprendono quel concetto, intervenendo anche sulla scheda tecnica per offrire maggiore qualità. Si parte infatti da una batteria da ben 12.000 mAh, che gli ingegneri sono riusciti a inserire pur mantenendo dimensioni accettabili, con il peso dello smartphone che ne risente inevitabilmente, arrivando a sfiorare i 400 grammi.

Spesso però i produttori non forniscono un sistema di ricarica adeguato, costringendo gli utenti ad attese lunghissime per ricaricare batterie di simili dimensioni. Non è il caso di DOOGEE S89 Pro, che è dotato di una ricarica rapida a 65 watt, con caricabatterie da 65 watt incluso nella confezione di vendita, una prima assoluta per questa tipologia di smartphone. In questo modo bastano due ore per ricaricare completamente la batteria. DOOGEE S89 invece viene venduto con un caricabatterie da 33 watt, che inevitabilmente allungherà i tempi di ricarica.

DOOGEE S89 Pro può contare su una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel, sensore da 20 megapixel per la visione notturna e sensore da 8 megapixel con lenti ultra grandangolari. DOOGEE S89 si differenzia solo per il sensore principale, un modello da 48 megapixel, mantenendo gli altri due. Da sottolineare il fatto che tutti i sensori utilizzati sono prodotti da Sony.

Sotto la scocca trova posto un MediaTek Helio P90, affiancato da 8-256 GB nella versione Pro e 8-128 GB nella versione standard. Per entrambi sono presenti le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, che ne attestano l’elevata resistenza a urti, cadute e immersioni. Per chiudere troviamo Android 12, ricarica inversa, un pulsante personalizzabile e NFC per i pagamenti in mobilità.

Prezzi e disponibilità

La serie DOOGEE S89 sarà in vendita a partire dal 22 agosto su AliExpress e Doogeemall. Tra il 22 e il 26 agosto potrete acquistare DOOGEE S89 Pro a 229,99 dollari invece che 459,98 dollari, mentre DOOGEE S89 potrà essere vostro a 199,99 dollari invece di 399,98 dollari. I più veloci potranno inoltre ottenere un ulteriore sconto da 10 dollari con un coupon presente nella pagina.

Visitando questo indirizzo inoltre potrete partecipare al classico giveaway con numerosi premi in palio.

