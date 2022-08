Oggi è il giorno di Blackview Tab 13: il nuovo tablet Android del produttore cinese è infatti disponibile all’acquisto e potete portarvelo a casa a un prezzo di lancio particolarmente scontato. Prima però andiamo a conoscerlo per bene spulciandone le caratteristiche e le peculiarità.

Display da 10,1 pollici Full-HD+ e connettività dual SIM: ecco Blackview Tab 13

Diamo il benvenuto sul mercato a Blackview Tab 13, un nuovo tablet Android con display da 10,1 pollici perfetto per chi desidera spendere poco e puntare su un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il dispositivo mette a disposizione uno schermo 16:10 IPS da 10,1 pollici (e non da 13 come il nome potrebbe suggerire) a risoluzione Full-HD+ (1920 x 1200, 224 ppi), con certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light per la bassa emissione di luce blu, luminosità fino a 300 nit e un rapporto schermo-corpo dell’81%. Il cuore del tablet è costituito dal SoC MediaTek Helio G85 con GPU ARM Mali-G52 (256.691 punti su AnTuTu), al cui fianco prendono posto 6 GB di RAM (con tecnologia di espansione della RAM che può portarla fino a 10 GB) e 128 GB di memoria interna eMMC 5.1 (espandibile con schede TF fino a 1 TB).

Non sarà una prerogativa dei tablet, ma il nuovo device Blackview offre comunque una doppia fotocamera posteriore con sensori da 13 MP e 0,3 MP, oltre ovviamente a una fotocamera anteriore per selfie, videochiamate e sblocco facciale da 8 MP (Samsung S5K4H7). Non mancano connettività Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 4G dual SIM (slot ibrido) e GPS/Beidou/Glonass/Galileo.

A bordo anche un doppio altoparlante Smart PA BOX per evitare distorsioni durante l’ascolto di musica o la visione di film e altri contenuti. La batteria è da 7280 mAh e fornisce secondo il produttore fino a 5,5 ore di gioco, 5,5 ore di visualizzazione di video, 6,4 ore di navigazione web, 16 ore di ascolto musicale, 30 ore di chiamate o 1080 ore di standby.

Lato software abbiamo Android 12 con Doke OS_P 3.0, una personalizzazione che include funzioni come Cold Room (blocca le app indesiderate per impedirne l’avvio automatico in background e risparmiare batteria), Precaricamento intelligente (impara l’uso delle app da parte dell’utente e migliora la velocità media di avvio delle stesse del 7%) e Animazione Raffinata (animazioni più fluide e rapide delle schermate e delle finestre mobili). Disponibili anche il supporto alla modalità PC con annessa tastiera, la visualizzazione a schermo diviso per un migliore multitasking e varie gesture (come quella per catturare screenshot con tre dita).

A bordo tutti i miglioramenti lato privacy e sicurezza che abbiamo conosciuto con Android 12, come la Privacy Dashboard per il controllo delle autorizzazioni e la posizione approssimativa. Il dispositivo supporta inoltre SIMO Internet, che consente di rimanere connessi senza Wi-Fi e senza dover acquistare una scheda SIM. Blackview ha infatti stretto una partnership con SIMO, leader del settore di provider Wi-Fi mobile: per provarlo è disponibile un periodo gratuito di test.

Le dimensioni del tablet sono le seguenti: 238,8 x 157,6 x 7,7 mm, con un peso di 450 g.

Prezzo e disponibilità

Blackview Tab 13 è disponibile da oggi e potete acquistarlo a un super prezzo di lancio scontato su AliExpress combinando alcuni coupon. Potete portarvi a casa il nuovo tablet Android al prezzo finale di 133,99 dollari, una cifra davvero niente male considerando il prezzo di listino indicato sul sito. Il caricabatterie è incluso nella confezione (ormai è meglio specificarlo). Se siete interessati potete acquistarlo seguendo il link qui in basso:

Acquista Blackview Tab 13 su AliExpress

Informazione Pubblicitaria