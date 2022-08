Nei giorni scorsi il team di sviluppatori di Google ha dato il via al rilascio della versione stabile di Android 13 per gli smartphone della serie Google Pixel supportati ma pare che non tutte le funzionalità studiate per la nuova versione del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View siano già state messe a disposizione degli utenti.

Le funzionalità di Android 13 “in ritardo”

Un esempio di tali funzionalità già annunciate ma non ancora implementate è rappresentato dalla sezione dedicata alla Sicurezza fusa con quella della Privacy, soluzione dedicata ai possessori di smartphone della serie Google Pixel 6 e che ha come obiettivo quello di garantire un “modo semplice e codificato per colore per comprendere il proprio stato di sicurezza e offrire una guida chiara e attuabile per migliorarlo”.

Ebbene, ad oggi questa nuova sezione non è ancora disponibile e il team di Google ha reso noto che sarà implementata entro la fine del 2022.

Una delle novità apprezzate dagli utenti che hanno provato Android 13 Beta è quella della barra nella schermata principale per la ricerca unificata tra dispositivo e Web ma con la versione stabile dell’OS questa funzionalità di Pixel Launcher è scomparsa.

A dire di Google, tuttavia, dovrebbe essere implementata a breve.

Un’altra delle novità di Android 13 non ancora effettivamente disponibili è l’integrazione tra device, soluzione che consentirà agli utenti di sfruttare i dispositivi Chromebook per messaggiare attraverso lo smartphone o anche per copiare testo, URL e immagini da un dispositivo e incollare tali contenuti su un altro device. Questa funzionalità sarà implementata entro la fine del 2022.

Ed ancora, in autunno (quantomeno su Google Pixel Buds Pro) dovrebbe arrivare la funzione Audio Spaziale (grazie alla quale verrà “spostata” la sorgente del suono in base a come si gira la testa, in modo da garantire un’esperienza più coinvolgente).

Infine, per avere Android 13 sui tablet (che porterà con sé una barra delle applicazioni con un cassetto delle app per un multitasking multi-finestra più veloce e altre apposite ottimizzazioni per i grandi schermi) ci sarà da avere pazienza sino al prossimo anno.