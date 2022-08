Dopo la presentazione avvenuta ad inizio agosto, il nuovo OnePlus 10T è pronto a debuttare sul mercato. Lo smartphone, nuova proposta di OnePlus per la fascia alta del mercato per il secondo semestre dell’anno in corso, è attualmente disponibile in preordine con una promozione di sicuro interesse, accessibile esclusivamente tramite lo store online di OnePlus fino al prossimo 21 agosto.

Preordinando il nuovo OnePlus 10T, infatti, sarà possibile ottenere al costo di 1 euro in più le ottime OnePlus Buds Z2, cuffie TWS da abbinare allo smartphone per un’esperienza d’uso completa in mobilità. Vediamo tutti i dettagli sulla promozione e sulle caratteristiche del nuovo flagship di OnePlus che va ad affiancarsi all’OnePlus 10 Pro presentato ad inizio anno.

OnePlus 10T: in preordine fino al 21 agosto con le Buds Z2 incluse ad 1 euro in più

Il nuovo OnePlus 10T può già essere acquistato in preordine. Affidandosi allo store ufficiale di OnePlus si potrà accedere ad un’offerta davvero da non perdere. Lo smartphone, infatti, può essere acquistato in bundle con le OnePlus Buds Z2 al costo di 1 euro in più rispetto al prezzo della variante scelta. La promozione è valida fino al prossimo 21 agosto, esclusivamente tramite lo store ufficiale del brand. Le spedizioni dello smartphone inizieranno il prossimo 25 di agosto (attualmente lo store indica come prima data di consegna il 29 di agosto).

Ricordiamo che è possibile acquistare il nuovo OnePlus 10T in due varianti. La versione base del nuovo smartphone di OnePlus può contare su 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage ed arriva sul mercato italiano con un prezzo di 719 euro. Da notare, inoltre, la possibilità di puntare sulla variante da 16 GB di RAM e 256 GB di storage che può essere ordinata ad un prezzo di 819 euro.

Per quanto riguarda le colorazioni, invece, entrambe le varianti dello smartphone di OnePlus sono ordinabili con colorazione Moonstone Black oppure con la colorazione Jade Green (il modulo delle fotocamere posteriori continuerà ad essere “a contrasto” con una finitura grigio scuro però). Inclusi nel prezzo ci sono anche il Bumper Case e la pellicola in vetro temperato per proteggere al meglio lo smartphone.

Gli utenti possono aggiungere le coperture assicurative Screen Protection Plan (+39 euro per un anno) e Accidental Damage Protection Plan (+54 euro per un anno) messe a disposizione da Allianz Assistance. Per quanto riguarda l’acquisto online, lo store di OnePlus mette a disposizione la consegna gratuita oltre alla possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con Klarna o PayPal.

Per sfruttare la promozione dedicata al nuovo OnePlus 10T, preordinando lo smartphone dallo store ufficiale, è possibile utilizzare il link qui di sotto:

>> Preordina subito il OnePlus 10T <<

Ricordiamo che il nuovo OnePlus 10T è preordinabile anche su Amazon (per ora solo nella variante con 16 GB di RAM e 256 GB di storage). In questo caso, non ci sono le Buds Z2 in bundle ma, per gli account selezionati, c’è la possibilità di acquistare lo smartphone anche in 12 rate mensili. Restano tutti i vantaggi legati alla consegna veloce e all’assistenza post vendita per chi acquista su Amazon. Ecco i link per preordinare lo smartphone su Amazon:

OnePlus 10T: la scheda tecnica in breve

Il nuovo OnePlus 10T ha tutte le carte in regola per caratterizzarsi come il nuovo punto di riferimento del mercato Android per la fascia alta, soprattutto per gli utenti alla ricerca del massimo delle performance. Lo smartphone può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 realizzato con processo produttivo a 4 nm che viene supportato da 8/16 GB di RAM e 128/256 GB di storage e da una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da ben 150 W.

A completare le specifiche troviamo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e da un sensore macro da 2 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel. Non c’è il jack per le cuffie mentre il sensore di impronte digitali è posizionato sotto al display. Il sistema operativo è Android 12 con OxygenOS 12.1.

