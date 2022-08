Samsung ha appena lanciato Galaxy Watch5 e Watch5 Pro, due nuovi smartwatch Wear OS che sono stati accolti piuttosto positivamente dal grande pubblico. Analizzando i due nuovi dispositivi sono saltati fuori dettagli che faranno però storcere un po’ il naso agli utenti e che non corrispondono alle specifiche dichiarate. Prima di procedere vale la pena specificare fin da subito che non è solo Samsung a fare un po’ la furba, ma anche Apple e altri marchi, a quanto pare.

Samsung, Apple e altri fanno un po’ le furbe con lo spessore degli smartwatch

Come avrete avuto di intuire con il nostro titolo, la questione riguarda le dimensioni degli smartwatch di alcuni marchi, tra cui Samsung, Apple, Garmin e Polar. Attraverso il video pubblicato dal canale YouTube DC Rainmaker possiamo scoprire come il reale spessore di alcuni orologi sia anche parecchio superiore a quello dichiarato dalle rispettive aziende.

Prendiamo in esame gli ultimi arrivati, Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro. La casa sud-coreana dichiara uno spessore di rispettivamente 9,8 mm e di 10,5 mm, ma una misurazione permette di smentire rapidamente questi numeri: in base a quanto possiamo vedere nel video in fondo, lo spessore reale risulta di 13,11 mm per Galaxy Watch5 e 15,07 mm per Galaxy Watch5 Pro (addirittura il 50% in più). All’interno dello stesso video possiamo scoprire che sono anche altre le aziende a fare un po’ le furbe con queste dimensioni, tra cui Apple, Garmin e Polar: per il suo Apple Watch Series 7, ad esempio, la mela dichiara uno spessore di 10,7 mm, ma quello reale è di 13,14 mm. Ma come è possibile?

Alcuni produttori sembrano ignorare completamente lo spessore aggiuntivo che comportano i sensori a contatto con la pelle: secondo loro, evidentemente, non vale la pena considerarlo visto che questa parte va a “sparire” nella pelle di chi indossa lo smartwatch. Questo si traduce però in una dichiarazione ingannevole per il cliente, soprattutto se i produttori si comportano in modi diversi l’uno dall’altro.

In più, nel caso di Samsung Galaxy Watch5 Pro, il produttore pare ignorare nel conteggio l’intero pannello posteriore dello smartwatch, inserendo di fatto nelle specifiche solo la parte laterale. Questo spiega la grande differenza tra il dichiarato (10,5 mm) e il dato reale (15,07 mm).

Insomma, forse sarebbe il caso di correggere la rotta e indicare le dimensioni reali del prodotto, in modo da non deludere e non confondere gli utenti che si aspettano, giustamente, specifiche precise da parte dei produttori. Per il momento Samsung (e gli altri produttori coinvolti) non ha rilasciato una risposta ufficiale alla questione, ma non mancheremo di fornirvi maggiori dettagli se ne avremo l’occasione.

Avevate mai notato questa differenza di spessore con uno dei vostri smartwatch? Come promesso, vi lasciamo al video.

