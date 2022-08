Dopo mesi di indiscrezioni, nei giorni scorsi Samsung Galaxy Z Fold4 e Samsung Galaxy Z Flip4 sono stati finalmente presentati ufficialmente e sono pronti a conquistare chi è desideroso di provare le potenzialità di uno smartphone pieghevole e chi ama essere aggiornato alle ultime tecnologie disponibili.

Se le applicazioni sono fondamentali in uno smartphone “tradizionale” per godere di un’esperienza di utilizzo piacevole, ciò vale ancora di più per un dispositivo pieghevole, in quanto lo speciale form factor richiede che le app siano appositamente sviluppate per esaltarne le potenzialità.

Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 supportati da Remote Test Lab

Ed è proprio per tale motivo che assume importanza la notizia dell’aggiunta di questi due smartphone al servizio Remote Test Lab di Samsung, ossia una soluzione studiata dal colosso coreano per consentire agli sviluppatori di applicazioni di eseguire il debug delle loro app su dispositivi fisici Samsung Galaxy collegati al cloud, in modo da poter valutare le prestazioni delle loro applicazioni nel mondo reale e ottimizzarle prima del rilascio su larga scala.

Oltre che installare da remoto i file APK, gli sviluppatori possono catturare screenshot, registrare video, testare script di automazione e scegliere in quale lingua desiderano testare il dispositivo. Non manca, infine, la possibilità di condividere lo schermo con il proprio partner, in modo da poter eseguire insieme il debug delle applicazioni.

La piattaforma Remote Test Lab (la trovate seguendo questo link) è disponibile gratuitamente e per poterla sfruttare sono richiesti una connessione ad Internet stabile e affidabile, un account Samsung Developers (è gratuito), Java Runtime Environment 7 (o una versione successiva) con Java Web Start.

Il colosso coreano fornisce a ciascun utente 20 crediti al giorno, che consentono di avere 5 ore di accesso remoto ai dispositivi mobile collegati attraverso il cloud.

Ricordiamo che Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, presentati soltanto da alcuni giorni, sono già disponibili in offerta.