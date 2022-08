Lo store di Xiaomi lancia la nuova NO IVA WEEK garantendo agli utenti la possibilità di acquistare smartphone Xiaomi e Redmi a prezzo ridotto. Le offerte dureranno tutta la settimana, fino al prossimo 14 di agosto oppure fino ad esaurimento scorte. Gli sconti da sfruttare per acquistare uno dei prodotti Xiaomi sono diversi. Grazie al taglio dell’IVA, infatti, i prezzi sono decisamente più bassi rispetto a quelli praticati di solito. Si tratta, infatti, di uno sconto extra sui prezzi già ridotti dello store. Ecco, quindi, tutti i dettagli sulle nuove offerte Xiaomi valide nel corso della settimana:

NO IVA WEEK sullo store di Xiaomi: ecco tutte le offerte

C’è tempo fino al prossimo 14 di agosto per sfruttare le offerte della NO IVA WEEK sullo store di Xiaomi. A disposizione degli utenti ci sono tanti sconti su tutti i principali prodotti dell’ecosistema dell’azienda cinese. In particolare, inoltre, si registrano offerte da non perdere sugli smartphone Xiaomi e Redmi che continuano a rappresentare delle validissime alternative nel panorama Android per chi è in cerca di un nuovo smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

La promozione NO IVA garantisce uno sconto extra rispetto al prezzo già scontato degli smartphone disponibili sullo store. Si tratta, quindi, dell’occasione giusta per accedere ai prodotti dell’azienda con condizioni estremamente convenienti. Da notare, inoltre, che, in fase d’acquisto dei prodotti in offerta, è possibile aggiungere alcuni accessori Xiaomi a prezzo ridotto come il Mi Watch (+79,99 euro) e la Mi Smart Band 6 (+29,99 euro).

Tra le migliori offerte a disposizione durante la NO IVA WEEK c’è la possibilità di acquistare lo Xiaomi 12 Pro 8/256 GB in offerta a 819,59 euro invece di 1.099 euro. L’attuale top di gamma dell’offerta di smartphone di casa Xiaomi è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e di un ampio display AMOLED da 6,73 pollici di diagonale con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz.

Da notare anche lo sconto riservato al mid-range Xiaomi 11T 8/256 GB proposto a 352,38 euro invece di 599,90 euro. Lo smartphone può contare sul SoC MediaTek Dimensity 1200-Ultra e su di un display da 6,67 pollici di diagonale con pannello AMOLED, risoluzione Full HD e refresh rate di 120 Hz.

Sconti anche per lo Xiaomi 11T Pro 8/128 GB che, grazie all’offerta NO IVA, è disponibile all’acquisto in offerta a 393,36 euro invece di 649,90 euro. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è lo Snapdragon 888. Tra le offerte per gli smartphone Xiaomi c’è spazio anche per lo Xiaomi 11 Lite 5G NE 6/128 GB in sconto a 262,21 euro invece di 399,90 euro. Il mid-range di casa Xiaomi, ricordiamo, può contare sullo Snapdragon 778G.

Non mancano, inoltre, le offerte dedicate alla gamma Redmi. In questo caso, le offerte sono davvero numerose e spaziano su tutta la gamma del brand. Ecco alcuni dei migliori sconti proposti:

I prodotti illustrati in precedenza sono solo una piccola selezione delle offerte da sfruttare in occasione della NO IVA WEEK dello store Xiaomi che continuerà fino al prossimo 14 agosto. Per scoprire tutte le offerte disponibili per gli utenti è possibile consultare il link riportato qui di seguito:

>> Scopri qui le offerte della NO IVA WEEK dello Xiaomi Store <<